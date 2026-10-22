3-ят кръг от Лига Европа ще се изиграе тази вечер - пълна програма

Всички 18 срещи от третия кръг на основната фаза на Лига Европа ще се изиграят днес, 22 октомври. Футболната вечер предлага редица любопитни сблъсъци, а вниманието на българските фенове ще бъде насочено към гостуването на Левски срещу чешкия Виктория Пилзен. Двубоят е с начален час 22:00.
Програмата започва в 19:45 часа с осем двубоя. Сред най-интересните е домакинството на италианския гранд Ювентус срещу френския Рен. По същото време Олимпик Марсилия гостува на Щурм Грац, а Байер Леверкузен ще играе срещу ОФИ Крит.
В късната програма, която стартира в 22:00 часа, също има сериозни интриги. Милан ще гостува на английския Борнемут, докато Кристъл Палас ще има трудна задача в Истанбул срещу Бешикташ. Шотландският Селтик приема испанския Селта Виго, а германският Хофенхайм ще премери сили с френския Олимпик Лион.
Сред останалите двубои се открояват срещите на Олимпиакос със Спарта Прага и на Омония Никозия с Бенфика. Залцбург гостува на НК Целие, а Реал Сосиедад ще играе срещу Лилестрьом.
Предстои натоварена европейска вечер, в която всички участници ще имат възможност да подобрят позициите си в класирането и да направят важна крачка към следващия етап на надпреварата.
Пълна програма за третия кръг на Лига Европа
19:45 часа
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Ювентус – Рен
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Ференцварош – Торензе
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Унион Сен Жилоа – Апоел Беер Шева
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Динамо Загреб – НЕК Ниймеген
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Щурм Грац – Олимпик Марсилия
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Лех Познан – Съндърланд
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ОФИ Крит – Байер Леверкузен
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Арарат – АЗ Алкмаар
22:00 часа
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Олимпиакос – Спарта Прага
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Виктория Пилзен – Левски
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Селтик – Селта Виго
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Борнемут – Милан
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НК Целие – Залцбург
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Ягелония – Андерлехт
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Омония Никозия – Бенфика
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Хофенхайм – Олимпик Лион
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Бешикташ – Кристъл Палас
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Лилестрьом – Реал Сосиедад
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1 ХалаПенйо
10:01 22.10.2026