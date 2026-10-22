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3-ят кръг от Лига Европа ще се изиграе тази вечер - пълна програма

3-ят кръг от Лига Европа ще се изиграе тази вечер - пълна програма

22 Октомври, 2026 09:59 461 1

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  • програма-
  • футбол

Милан и Ювентус в действие

3-ят кръг от Лига Европа ще се изиграе тази вечер - пълна програма - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Всички 18 срещи от третия кръг на основната фаза на Лига Европа ще се изиграят днес, 22 октомври. Футболната вечер предлага редица любопитни сблъсъци, а вниманието на българските фенове ще бъде насочено към гостуването на Левски срещу чешкия Виктория Пилзен. Двубоят е с начален час 22:00.

Програмата започва в 19:45 часа с осем двубоя. Сред най-интересните е домакинството на италианския гранд Ювентус срещу френския Рен. По същото време Олимпик Марсилия гостува на Щурм Грац, а Байер Леверкузен ще играе срещу ОФИ Крит.

В късната програма, която стартира в 22:00 часа, също има сериозни интриги. Милан ще гостува на английския Борнемут, докато Кристъл Палас ще има трудна задача в Истанбул срещу Бешикташ. Шотландският Селтик приема испанския Селта Виго, а германският Хофенхайм ще премери сили с френския Олимпик Лион.

Сред останалите двубои се открояват срещите на Олимпиакос със Спарта Прага и на Омония Никозия с Бенфика. Залцбург гостува на НК Целие, а Реал Сосиедад ще играе срещу Лилестрьом.

Предстои натоварена европейска вечер, в която всички участници ще имат възможност да подобрят позициите си в класирането и да направят важна крачка към следващия етап на надпреварата.

Пълна програма за третия кръг на Лига Европа

19:45 часа

  • Ювентус – Рен

  • Ференцварош – Торензе

  • Унион Сен Жилоа – Апоел Беер Шева

  • Динамо Загреб – НЕК Ниймеген

  • Щурм Грац – Олимпик Марсилия

  • Лех Познан – Съндърланд

  • ОФИ Крит – Байер Леверкузен

  • Арарат – АЗ Алкмаар

22:00 часа

  • Олимпиакос – Спарта Прага

  • Виктория Пилзен – Левски

  • Селтик – Селта Виго

  • Борнемут – Милан

  • НК Целие – Залцбург

  • Ягелония – Андерлехт

  • Омония Никозия – Бенфика

  • Хофенхайм – Олимпик Лион

  • Бешикташ – Кристъл Палас

  • Лилестрьом – Реал Сосиедад


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    0 0 Отговор
    Е, щом ще има пълна програма.. ще надзърнем любопитно.

    10:01 22.10.2026

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