3-ят кръг от Лига Европа ще се изиграе тази вечер - пълна програма

Всички 18 срещи от третия кръг на основната фаза на Лига Европа ще се изиграят днес, 22 октомври. Футболната вечер предлага редица любопитни сблъсъци, а вниманието на българските фенове ще бъде насочено към гостуването на Левски срещу чешкия Виктория Пилзен. Двубоят е с начален час 22:00.

Програмата започва в 19:45 часа с осем двубоя. Сред най-интересните е домакинството на италианския гранд Ювентус срещу френския Рен. По същото време Олимпик Марсилия гостува на Щурм Грац, а Байер Леверкузен ще играе срещу ОФИ Крит.

В късната програма, която стартира в 22:00 часа, също има сериозни интриги. Милан ще гостува на английския Борнемут, докато Кристъл Палас ще има трудна задача в Истанбул срещу Бешикташ. Шотландският Селтик приема испанския Селта Виго, а германският Хофенхайм ще премери сили с френския Олимпик Лион.

Сред останалите двубои се открояват срещите на Олимпиакос със Спарта Прага и на Омония Никозия с Бенфика. Залцбург гостува на НК Целие, а Реал Сосиедад ще играе срещу Лилестрьом.

Предстои натоварена европейска вечер, в която всички участници ще имат възможност да подобрят позициите си в класирането и да направят важна крачка към следващия етап на надпреварата.

Пълна програма за третия кръг на Лига Европа

19:45 часа

Ювентус – Рен

Ференцварош – Торензе

Унион Сен Жилоа – Апоел Беер Шева

Динамо Загреб – НЕК Ниймеген

Щурм Грац – Олимпик Марсилия

Лех Познан – Съндърланд

ОФИ Крит – Байер Леверкузен

Арарат – АЗ Алкмаар

22:00 часа

Олимпиакос – Спарта Прага

Виктория Пилзен – Левски

Селтик – Селта Виго

Борнемут – Милан

НК Целие – Залцбург

Ягелония – Андерлехт

Омония Никозия – Бенфика

Хофенхайм – Олимпик Лион

Бешикташ – Кристъл Палас

Лилестрьом – Реал Сосиедад