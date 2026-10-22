Усман Дембеле ще отсъства около месец

Пари Сен Жермен ще трябва да се справя без една от основните си офанзивни фигури през следващия месец. Нападателят Усман Дембеле е получил нова травма, която според френското издание „RMC“ ще го извади от игра за приблизително четири седмици.

29-годишният френски национал се контузи във вторник по време на двубоя срещу Барселона от Шампионската лига. Бившият футболист на каталунците не успя да продължи участието си в срещата и беше принудително заменен още през първото полувреме заради проблем в задната част на бедрото.

Поредният физически проблем е сериозен удар както за клубния му отбор, така и за националния тим на Франция. Очаква се Дембеле да пропусне мачовете на „петлите“ в Лигата на нациите през ноември.

Медицинският щаб на ПСЖ се надява нападателят да се възстанови навреме за гостуването на Ница, насрочено за 21 ноември. Дотогава обаче футболистът ще трябва да премине през необходимия период на лечение и възстановяване, преди да се завърне към пълноценни тренировки.

Дембеле, който спечели „Златната топка“ през 2025 година, има важна роля в атаката на парижани. От началото на настоящия сезон той е записал 10 участия във всички турнири, в които е отбелязал четири гола и е направил шест асистенции.

Отсъствието му ще постави допълнителни задачи пред треньорския щаб на ПСЖ, който ще трябва да намери решение за предстоящите двубои без един от най-опасните си нападатели.