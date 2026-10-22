Черно море: Клубът е осигурен напълно! Бюджетът ни е увеличен!

Във връзка с поредните внушения и спекулации, относно бюджета на ПФК Черно море, изказани в студиото на Диема спорт след двубоя между Черно море и Локомотив Пловдив от турнира за Купата на Елита, бихме искали да разясним, а с тази позиция и право на отговор.

На първо място искаме да попитаме на каква база и от какви източници се правят категорични заключения, относно бюджета на ПФК Черно море за сезон 2026/2027? Подобни твърдения се разпространяват без фактическа обосновка и създават погрешна представа за състоянието и управлението на клуба.

Категорично заявяваме, че бюджетът на ПФК Черно море, в сравнение със сезоните 2023/2024 и 2024/2025, в които клубът завоюва съответно сребърните и бронзовите медали в efbet Лига, не е намаляван. Напротив, финансовата рамка на клуба беше адекватно увеличена и е по-голям от миналия сезон, в пълно съответствие с неговите нужди.

Всяка година бюджетът на ПФК Черно море се формира отговорно и е съобразен с всички нормативни и организационни изисквания за функционирането на професионален футболен клуб.

Всички служители и футболисти на клуба получават своите възнаграждения в срок и съгласно договорните си отношения, с пълно осигуряване. Осигурени са премии за победи, които се изплащат коректно и без забавяне. Клубът изпълнява на момента всички свои финансови ангажименти, включително такива към футболисти, служители и външни партньори. Плащат се комисионни, самолетни билети и др.

През настоящия сезон ПФК Черно море разполага с рекордните за клуба 31 футболисти с професионални договори, както и с треньорски щаб от петима специалисти. Осигурени са още необходимите медицински и възстановителни лица, включително доктор, рехабилитатори и масажисти. Отборът използва за възстановяване на контузени играчи един от най-модерните медицински центрове във Варна. Отборът разполага с висок клас спортна екипировка, медикаменти и хранителни добавки, а при пътуванията е настаняван в хотели от висока категория.

Държим да подчертаем, че изброеното представлява само част от разходите, които клубът поема. ПФК Черно море инвестира сериозни средства в развитието на своята детско-юношеска школа, в която тренират близо 300 деца под ръководството на лицензирани специалисти. Значителни ресурси се отделят и за поддръжката на спортните бази, тренировъчните терени и административната дейност на клуба.

Затова призоваваме всички, които коментират дейността на ПФК Черно море, да бъдат обективни и да се основават на проверени факти, а не на разпространени от недоброжелатели внушения.

ПФК Черно море призовава: нека повече да говорим за футбол и за случващото се на терена, а не за откровени интриги и лъжи, целящи да насочат негативната енергия от слабите резултати към ръководството и собствениците на клуба. Черно море винаги се е славил със строгата си и адекватна финансова политика.

Като ръководство, заявяваме отговорно, че в ПФК Черно море никога не е имало притеснения, относно финансирането на клуба, с което малко отбори в елита могат да се гордеят за последните 20 години.

Ръководството на ПФК Черно море