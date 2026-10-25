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Звезда на Барселона с изненадващо признание за Мбапе: „Сляп е всеки, който не вижда качествата му“

Звезда на Барселона с изненадващо признание за Мбапе: „Сляп е всеки, който не вижда качествата му“

25 Октомври, 2026 09:15 704 0

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Полузащитникът на Барселона предупреди за опасността, която нападателят на Реал Мадрид създава преди Ел Класико

Звезда на Барселона с изненадващо признание за Мбапе: „Сляп е всеки, който не вижда качествата му“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе е един от най-добрите футболисти в света, а всеки, който не вижда качествата му, е сляп. Това заяви полузащитникът на Барселона Гави преди предстоящото Ел Класико с Реал Мадрид.

„Всички знаят, че Мбапе е един от най-добрите играчи в света. За мен той е футболист, на когото винаги съм се възхищавал много“, каза Гави пред ESPN.

Испанският национал добави, че играта на нападателя доставя удоволствие на зрителите и че Мбапе постоянно доказва класата си. Двамата ще бъдат сред основните фигури в дербито между Барселона и Реал Мадрид от десетия кръг на Ла Лига.

Гави предупреди за опасността

Гави обърна специално внимание на начина, по който Мбапе може да промени хода на мача с всяка атака.

„Трябва да бъдем много внимателни с него, защото може да ви постави в трудна ситуация при всяка атака. Трябва да го следим отблизо и да внимаваме за движенията му през целия мач“, заяви полузащитникът.

По думите му фактът, че Мбапе бележи много голове, но не е спечелил достатъчно титли, не променя оценката за представянето му. Гави подчерта, че успехът зависи не само от отделния футболист, но и от обстоятелствата в отбора и от играчите около него.

„Мбапе е изключителен и изключително опасен футболист. Това, че не е спечелил титли, не означава, че е имал лош сезон или че сезонът му е бил по-слаб от този на други играчи. За мен той направи изключителен сезон“, каза Гави.

Подкрепа за Ламин Ямал

Въпреки високата си оценка за нападателя на Реал Мадрид, Гави посочи съотборника си Ламин Ямал като своя избор за „Златната топка“.

„Както казах и преди, се надявам Ламин Ямал да спечели „Златната топка“, заяви полузащитникът на Барселона.

Източници: goal.com


Испания
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