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Владимир Манчев пое треньорския пост във Вихрен Сандански

Владимир Манчев пое треньорския пост във Вихрен Сандански

26 Октомври, 2026 16:23 539 1

  • владимир манчев-
  • вихрен сандански-
  • втора лига-
  • нов треньор-
  • български футбол

48-годишният специалист има богата състезателна кариера у нас и в чужбина

Владимир Манчев пое треньорския пост във Вихрен Сандански - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Владимир Манчев е официално назначеният нов старши треньор на втородивизионния Вихрен (Сандански), съобщиха от клуба.

48-годишният специалист има богата състезателна кариера у нас и в чужбина, преминала през отбори като ЦСКА, Локомотив (София), френския Лил, както и испанските Леванте, Валядолид и Селта.

В треньорското си поприще Манчев е трупал опит в детско-юношеската школа на ЦСКА, бил е асистент в Нефтохимик, ЦСКА и Миньор (Перник), а като старши треньор е водил отборите на Хебър, ЦСКА II, Миньор (Перник) и Берое.


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  • 1 Глаушев

    1 0 Отговор
    Сигурно ще се играе много тото 1.

    16:33 26.10.2026

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