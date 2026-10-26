Владимир Манчев пое треньорския пост във Вихрен Сандански

Владимир Манчев е официално назначеният нов старши треньор на втородивизионния Вихрен (Сандански), съобщиха от клуба.

48-годишният специалист има богата състезателна кариера у нас и в чужбина, преминала през отбори като ЦСКА, Локомотив (София), френския Лил, както и испанските Леванте, Валядолид и Селта.

В треньорското си поприще Манчев е трупал опит в детско-юношеската школа на ЦСКА, бил е асистент в Нефтохимик, ЦСКА и Миньор (Перник), а като старши треньор е водил отборите на Хебър, ЦСКА II, Миньор (Перник) и Берое.