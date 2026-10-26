Левски обяви как ще компенсира феновете за пакетните билети в Лига Европа

Левски разработи механизъм за компенсация на привържениците, закупили пакетни билети за домакинските мачове на отбора в Лига Европа. Решението беше взето, след като клубът намали цените на пропуските след първия си домакински двубой в турнира срещу Залцбург.

От „Герена“ обявиха, че всеки привърженик, закупил пакет за четирите домакинства на „сините“, ще получи ваучер. Стойността му ще бъде изчислена на базата на разликата между първоначално платената сума и общата цена на билетите за оставащите три срещи по новите тарифи, като към компенсацията ще бъде добавена и допълнителна отстъпка от 20%.

Ваучерите ще могат да се използват за покупки в официалния магазин на Левски или за подновяване на абонаментни карти за пролетния полусезон. Привържениците ще имат възможност да се възползват от предоставената сума както онлайн, така и на място.

Специалната платформа за активиране на компенсациите ще заработи на 9 ноември 2026 година. На тази дата клубът ще публикува подробни указания за получаването и използването на ваучерите. Те ще могат да бъдат използвани до края на април 2027 година.

Размерът на компенсацията ще зависи от вида на закупения пакетен билет. Конкретните суми ще станат ясни при старта на кампанията.

От Левски благодариха на своите привърженици за оказаната подкрепа и изразиха надежда, че заедно ще преживеят още много незабравими европейски вечери.