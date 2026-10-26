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Унай Симон спечели наградата „Яшин“ в Лондон
  Тема: Известни личности

Унай Симон спечели наградата „Яшин“ в Лондон

26 Октомври, 2026 23:40 294 0

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Испанският вратар бе отличен за най-добър вратар на церемонията за „Златната топка“

Унай Симон спечели наградата „Яшин“ в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Унай Симон спечели наградата „Яшин“ за най-добър мъжки вратар за 2026 година по време на церемонията за „Златната топка“ в Лондон. Отличието на испанския национал и вратар на Атлетик Билбао бе връчено от легендата Петер Шмайхел.

Симон бе отличен след силен сезон с клубния си отбор и националния тим на Испания. Той спечели „Златната ръкавица“ за най-добър вратар на световното първенство през 2026 година, където Испания стана световен шампион. В осем мача той допусна само един гол и запази седем сухи мрежи.

„За мен е гордост да съм номиниран“, заяви Симон пред Cadena SER преди церемонията. Испанецът бе сред десетимата кандидати за наградата, заедно с Тибо Куртоа, Давид Рая, Емилиано Мартинес, Жоан Гарсия, Грегор Кобел, Ясин Буну, Едуар Менди, Матвей Сафонов и Войнича.

Преди да бъде обявен мъжкият носител, бе връчено женското отличие „Яшин“. Негов победител стана Ката Кол от Барселона. Испанската вратарка помогна на каталунския тим да спечели четвъртата си Шампионска лига след победа с 4:0 над Олимпик Лион на финала в Осло.





Великобритания
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