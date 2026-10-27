Черно море се събуди с важен успех! „Моряците“ удариха Септември и напуснаха дъното

Черно море постигна изключително ценна победа с 2:0 над Септември (София) в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Варненци решиха голяма част от спора още през първото полувреме, когато Георги Лазаров и Васил Панайотов се разписаха в рамките на 11 минути. Срещата на стадион „Тича“ започна с пет минути закъснение заради проблем с електрозахранването, а в края двата тима останаха с по един изгонен футболист.

Успехът е от голямо значение за „моряците“, които преди срещата заемаха последното място в класирането и се нуждаеха от точки, за да подобрят позицията си. Септември също се намираше в долната част на таблицата, което превърна сблъсъка в директна битка между два отбора, търсещи изход от трудната ситуация.

Домакините започнаха по-уверено и откриха резултата в 15-ата минута. Георги Лазаров получи отлично подаване в дълбочина, надбяга своя пазач и се озова очи в очи с вратаря Владимир Иванов. Стражът на столичани не се намеси убедително при удара на нападателя и топката премина зад гърба му за 1:0.

Черно море продължи да създава опасности. В 19-ата минута Лазаров отново се оказа на добра позиция, но този път стреля покрай вратата. Четири минути по-късно Васил Панайотов изведе Мигел Барандаш в отлична ситуация, но португалецът не успя да намери очертанията на вратата.

Септември също имаше своя шанс да възстанови равенството. В 25-ата минута Педро Ферейра отправи опасен удар, но топката срещна гредата и варненци запазиха аванса си.

Само минута по-късно Черно море нанесе втория си удар. Венци Керчев проби по левия фланг, топката стигна до Мигел Барандаш, който бързо намери Васил Панайотов. Капитанът на „моряците“ завърши атаката с едно докосване и покачи на 2:0.

След почивката домакините контролираха развитието на срещата, но двубоят беше прекъснат в 53-ата минута заради хвърлени факли от трибуните. Наложи се намесата на пожарникарите, а играта беше подновена след около четири минути.

В 78-ата минута Черно море пропусна възможност да направи победата си още по-убедителна. Идрис Бунаас навлезе в наказателното поле, но стреля право във вратаря Владимир Иванов.

Септември опита да върне интригата и в 81-вата минута Фонтейн отправи мощен удар, при който топката се отби от горната греда. Това беше една от най-добрите възможности за гостите да намалят изоставането си.

В добавеното време напрежението ескалира и главният съдия Георги Стоянов показа два червени картона – по един за всеки отбор. Галин Иванов беше изгонен директно заради опит да удари Бунаас без топка, докато футболистът на Черно море също напусна терена, след като задържа своя съперник, въпреки че вече имаше жълт картон.

Така Черно море стигна до важни три точки след силно първо полувреме и два точни удара, които се оказаха достатъчни за крайния успех. За Септември поражението е пореден удар в битката за изкачване от дъното на класирането.