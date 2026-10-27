Китайската CCTV реагира на извиненията на Мбапе за Мао

Китайската централна телевизия CCTV реагира на извиненията на Килиан Мбапе за коментар, свързан с образа на Мао Цзедун. Телевизията заяви, че е готова да ги приеме, но ще следи внимателно бъдещото поведение на футболиста.

„Надяваме се, че Ла Лига, мадридският „Реал“ и самият Мбапе ще си извлекат истински урок, ще поднесат искрени извинения и ще поправят по подходящ начин допуснатите грешки“, се казва в позицията на CCTV.

Как започна скандалът

Поводът е откъс от интервю на Мбапе за френското предаване The Bridge. В него нападателят на „Реал“ говори за меме, на който лицето му е поставено върху образа на китайски диктатор. В разпространения видеоклип се вижда изображение, свързано с Мао Цзедун, макар футболистът да не назовава конкретно име.

След разпространяването на записа Мбапе публикува извинение на френски, английски и китайски език. Той заяви, че коментарът му е бил необмислен и че разбира защо е засегнал много хора в Китай и представители на китайските общности по света.

Последиците за футболиста и Ла Лига

„Извинявам се на всички, които са се почувствали обидени от думите ми. Това изобщо не беше намерението ми. Изпитвам дълбоко уважение към китайския народ и неговата история и искрено съжалявам“, заяви Мбапе.

Преди реакцията на CCTV китайската държавна телевизия спря излъчването на мачове от Ла Лига и срещи с участието на Мбапе. От ефира и свързаните с него платформи бяха премахнати и реклами с френския нападател.

Три китайски компании прекратиха рекламните си отношения с футболиста. Dongpeng, Mengniu и Milkground не посочиха конкретни финансови параметри на договорите, но заявиха, че се противопоставят на думи и действия, които могат да засегнат националните чувства.

Китайската футболна асоциация внесе официален протест пред „Реал“ и поиска публични извинения от клуба и Мбапе. Ла Лига също изрази съжаление за обидата към китайските привърженици и подчерта, че коментарите са направени в лично качество и не представляват организацията.

Според Ла Лига се работи с партньори и институционални представители в Китай за уреждане на ситуацията. Засега не е обявено колко дълго ще продължи спирането на телевизионните излъчвания, нито дали мярката ще засегне всички платформи, които разпространяват испанското първенство в страната.

Източници: rbc.ru, apnews.com, elpais.com