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Китайската CCTV реагира на извиненията на Мбапе за Мао
  Тема: Известни личности

Китайската CCTV реагира на извиненията на Мбапе за Мао

27 Октомври, 2026 20:35 872 6

  • килиан мбапе-
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  • cctv-
  • реал мадрид-
  • ла лига

Телевизията заяви, че ще следи бъдещите действия на футболиста и призова Ла Лига и „Реал“ да си извлекат урок от скандала

Китайската CCTV реагира на извиненията на Мбапе за Мао - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Китайската централна телевизия CCTV реагира на извиненията на Килиан Мбапе за коментар, свързан с образа на Мао Цзедун. Телевизията заяви, че е готова да ги приеме, но ще следи внимателно бъдещото поведение на футболиста.

„Надяваме се, че Ла Лига, мадридският „Реал“ и самият Мбапе ще си извлекат истински урок, ще поднесат искрени извинения и ще поправят по подходящ начин допуснатите грешки“, се казва в позицията на CCTV.

Как започна скандалът

Поводът е откъс от интервю на Мбапе за френското предаване The Bridge. В него нападателят на „Реал“ говори за меме, на който лицето му е поставено върху образа на китайски диктатор. В разпространения видеоклип се вижда изображение, свързано с Мао Цзедун, макар футболистът да не назовава конкретно име.

След разпространяването на записа Мбапе публикува извинение на френски, английски и китайски език. Той заяви, че коментарът му е бил необмислен и че разбира защо е засегнал много хора в Китай и представители на китайските общности по света.

„Извинявам се на всички, които са се почувствали обидени от думите ми. Това изобщо не беше намерението ми. Изпитвам дълбоко уважение към китайския народ и неговата история и искрено съжалявам“, заяви Мбапе.

Последиците за футболиста и Ла Лига

Преди реакцията на CCTV китайската държавна телевизия спря излъчването на мачове от Ла Лига и срещи с участието на Мбапе. От ефира и свързаните с него платформи бяха премахнати и реклами с френския нападател.

Три китайски компании прекратиха рекламните си отношения с футболиста. Dongpeng, Mengniu и Milkground не посочиха конкретни финансови параметри на договорите, но заявиха, че се противопоставят на думи и действия, които могат да засегнат националните чувства.

Китайската футболна асоциация внесе официален протест пред „Реал“ и поиска публични извинения от клуба и Мбапе. Ла Лига също изрази съжаление за обидата към китайските привърженици и подчерта, че коментарите са направени в лично качество и не представляват организацията.

Според Ла Лига се работи с партньори и институционални представители в Китай за уреждане на ситуацията. Засега не е обявено колко дълго ще продължи спирането на телевизионните излъчвания, нито дали мярката ще засегне всички платформи, които разпространяват испанското първенство в страната.

Източници: rbc.ru, apnews.com, elpais.com


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Ако качат Мбепе на една палма пък той ще нададе вой до небесата

    20:40 27.10.2026

  • 2 И за какво точно да се извинява

    3 2 Отговор
    Китайската ТИК-ТОК бълва фалшиви мемета и клипове с MbapE, изкарват луди пари на негов гръб и сега той трябва да им се извинява, че са имали един от най-кърваваите диктатори в човешката история.
    МАЙКО МИЛА!

    Коментиран от #4

    20:47 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И за какво точно да се извинява":

    Точно така, ще загуби няколко милиона, голяма работа!😂 Ти такива загуби, изобщо не ги усещаш, нали!😂😂😂

    20:57 27.10.2026

  • 5 5678

    1 0 Отговор
    Защо се обиждате на тоя с добрия тен

    21:00 27.10.2026

  • 6 Нормално

    3 0 Отговор
    Телевизия, китайски компании...всички са подчинени на режима в Китай.

    21:15 27.10.2026

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