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Александър Везенков и Олимпиакос с шеста победа в Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос с шеста победа в Евролигата

28 Октомври, 2026 22:42 326 0

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  • александър везенков-
  • бешикташ-
  • коди милър-макинтайър

Българският национал завърши с 16 точки при успеха със 81:73 над Бешикташ в Истанбул

Александър Везенков и Олимпиакос с шеста победа в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпиакос записа шестата си победа от началото на редовния сезон в Евролигата, след като се наложи над Бешикташ със 81:73 в Истанбул. Срещата от осмия кръг завърши при частични резултати 25:23, 17:13, 19:22 и 20:15 в полза на гръцкия тим.

Александър Везенков беше най-резултатен в двубоя с 16 точки, пет борби и две асистенции. Другият българин в състава на Олимпиакос – Коди Милър-Макинтайър, допринесе с девет точки, четири борби и седем асистенции. Тайрик Джоунс добави 15 точки за победителите, а Джейлън Ноуел беше най-резултатен за Бешикташ с 15 пункта.

Гръцкият тим контролираше резултата през голяма част от мача, но домакините успяха да обърнат развоя в началото на последната четвърт. Бешикташ поведе с 68:67, преди Олимпиакос да направи серия от 11:0 и да си осигури решаващ аванс в заключителните минути.

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас отдаде успеха на защитата и организацията в нападение. „Беше много труден мач, много сме щастливи“, заяви той след срещата, като подчерта, че тимът е успял да се справи въпреки отсъствието на няколко основни играчи.

След победата Олимпиакос е на четвърто място в класирането с шест успеха и две поражения. Бешикташ заема 14-ата позиция с три победи и пет загуби. Следващият двубой на гръцкия състав в турнира е домакинство на Милано на 30 октомври.


Турция
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