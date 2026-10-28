Дженоа изненада Ювентус в Генуа

Дженоа победи Ювентус с 2:0 у дома в мач от 9-ия кръг на Серия „А“. Домакините нанесоха своя удар още през първото полувреме и записаха важен успех на стадион „Луиджи Ферарис“.

Кингсли Ехизибу откри резултата в 12-ата минута. Томазо Балданци получи пространство по фланга и центрира към наказателното поле, където Ехизибу овладя топката, освободи се от защитата и изпрати прецизен удар в долния десен ъгъл.

Дженоа продължи да търси втори гол. Милутин Осмаич пропусна възможност да удвои преднината, след като ударът му от наказателното поле премина близо до дясната греда.

В 28-ата минута натискът на домакините даде резултат. След рикошет топката попадна в Балданци, който стреля от границата на наказателното поле и я изпрати във вратата на Ювентус за 2:0.

След почивката гостите опитаха да променят развоя на срещата, но атаките им не доведоха до гол. Дженоа запази организацията си в защита и не позволи на Ювентус да се върне в мача.

С успеха тимът на Даниеле Де Роси събра 10 точки и се изкачи на 13-ото място в класирането. Ювентус, воден от Лучано Спалети, остана осми с 14 пункта.

В 10-ия кръг Дженоа ще гостува на Лече на 1 ноември. В същия ден Ювентус ще приеме Наполи.