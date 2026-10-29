Елена Рибакина си гарантира №1 в света за края на годината след нова победа в Токио

Елена Рибакина продължава да затвърждава статута си на водеща фигура в женския тенис. Казахстанката се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 500 в Токио, след като победи сънародничката си Юлия Путинцева с 6:2, 6:3 за 71 минути.

Успехът има и историческо значение за Рибакина, която си осигури първото място в световната ранглиста в края на 2026 година. Така тя ще завърши сезона на върха след изключително силна кампания, белязана от триумфи на Откритото първенство на Австралия и US Open.

Казахстанската тенисистка продължава да трупа отличия и през последните седмици. Миналата седмица тя спечели турнира в Нинбо, с което завоюва четвъртия си трофей за годината.

Рибакина вече насочва вниманието си към четвъртфиналния сблъсък в японската столица. Нейна съперничка ще бъде канадката Лейла Фернандес, а победа ще я доближи още повече до ново отличие.