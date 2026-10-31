Спортът по ТВ в събота (31 октомври)

10.30 Кърлинг: Европейско първенство, Шотландия - Италия - Евроспорт 2
13.00 Голф: Европейски тур МАХ - Спорт 2
13.00 Вдигане на тежести: световно първенство - Ринг тв
13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг - Евроспорт 1
14.00 Футбол: Локомотив Пловдив – Лудогорец - Диема спорт
14.00 Футбол: Кайзерслаутерн – Херта - Диема спорт 3
14.30 Футбол: Челси – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2
14.30 Футбол: Стоук – Престън - Нова спорт
15.00 Футбол: Леванте – Атлетико МАХ Спорт 4
15.00 Борба: Световно първенство - БНТ 3
15.00 Кърлинг: Европейско първенство - Евроспорт 2
16.00 Футбол: Болоня – Монца - МАХ Спорт 3
16.00 Тенис: Турнир във Виена - МАХ Спорт 1
16.00 Тенис: Турнир в Базел - МАХ Спорт 2
16.30 Футбол: Дунав Русе – Левски - Диема спорт
16.30 Футбол: Байер Леверкузен – Херта - Диема спорт 3
17.00 Футбол: Манчестър Сити – Брайтън - Диема спорт 2
17.00 Футбол: Борнемут – Лийдс - Нова спорт
17.15 Футбол: Райо Валекано – Селта Виго МАХ Спорт 4
18.30 Тенис: Турнир във Виена МАХ Спорт 1
19.00 Футбол: Удинезе – Рома - МАХ Спорт 3
19.00 Футбол: Кифисия – Олимпиакос - Нова спорт
19.30 Футбол: ЦСКА – Славия - Диема спорт
19.30 Футбол: Бетис – Малага - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: Тотнъм – Кристъл Палас - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Байерн Мюнхен – Борусия Дортумнд - Диема спорт 3
19.30 Кърлинг: Европейско първенство - Европорт 1
21.00 Баскетбол: НБА, Юта – Портлънд - Нова спорт
21.30 Волейбол: Богданка – Катовице - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: Милан – Интер - МАХ Спорт 3
22.00 Барселона – Алавес - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Астън Вила – Фулъм - Диема спорт 3
22.00 Хокей: НХЛ, Лос Анджелис – Бъфало - МАХ Спорт 1
22.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико - Евроспорт 2
23.00 Формула 1: квалифкация за ГП на Мексико - Диема спорт 2
23.15 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, кратка програма - Евроспорт 1
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