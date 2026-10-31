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Спортът по ТВ в събота (31 октомври)

Спортът по ТВ в събота (31 октомври)

31 Октомври, 2026 09:45 422 0

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  • голф-
  • тв

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в събота (31 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.30 Кърлинг: Европейско първенство, Шотландия - Италия - Евроспорт 2

13.00 Голф: Европейски тур МАХ - Спорт 2

13.00 Вдигане на тежести: световно първенство - Ринг тв

13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг - Евроспорт 1

14.00 Футбол: Локомотив Пловдив – Лудогорец - Диема спорт

14.00 Футбол: Кайзерслаутерн – Херта - Диема спорт 3

14.30 Футбол: Челси – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2

14.30 Футбол: Стоук – Престън - Нова спорт

15.00 Футбол: Леванте – Атлетико МАХ Спорт 4

15.00 Борба: Световно първенство - БНТ 3

15.00 Кърлинг: Европейско първенство - Евроспорт 2

16.00 Футбол: Болоня – Монца - МАХ Спорт 3

16.00 Тенис: Турнир във Виена - МАХ Спорт 1

16.00 Тенис: Турнир в Базел - МАХ Спорт 2

16.30 Футбол: Дунав Русе – Левски - Диема спорт

16.30 Футбол: Байер Леверкузен – Херта - Диема спорт 3

17.00 Футбол: Манчестър Сити – Брайтън - Диема спорт 2

17.00 Футбол: Борнемут – Лийдс - Нова спорт

17.15 Футбол: Райо Валекано – Селта Виго МАХ Спорт 4

18.30 Тенис: Турнир във Виена МАХ Спорт 1

19.00 Футбол: Удинезе – Рома - МАХ Спорт 3

19.00 Футбол: Кифисия – Олимпиакос - Нова спорт

19.30 Футбол: ЦСКА – Славия - Диема спорт

19.30 Футбол: Бетис – Малага - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: Тотнъм – Кристъл Палас - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Байерн Мюнхен – Борусия Дортумнд - Диема спорт 3

19.30 Кърлинг: Европейско първенство - Европорт 1

21.00 Баскетбол: НБА, Юта – Портлънд - Нова спорт

21.30 Волейбол: Богданка – Катовице - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Милан – Интер - МАХ Спорт 3

22.00 Барселона – Алавес - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Астън Вила – Фулъм - Диема спорт 3

22.00 Хокей: НХЛ, Лос Анджелис – Бъфало - МАХ Спорт 1

22.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико - Евроспорт 2

23.00 Формула 1: квалифкация за ГП на Мексико - Диема спорт 2

23.15 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, кратка програма - Евроспорт 1


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