Спортът по ТВ в събота (31 октомври)

Ще разполага ли Доналд Тръмп с републиканско мнозинство в Конгреса?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и бившият президент Бил Клинтън проведоха предизборни прояви в два южни щата, разделени от два щата, и призоваха амери ...