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Льоклер отново най-бърз в Мексико, Ферстапен и Лоусън се сблъскаха

Льоклер отново най-бърз в Мексико, Ферстапен и Лоусън се сблъскаха

31 Октомври, 2026 11:36 616 2

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  • рейсинг булс-
  • макларън-
  • мерцедес

Пилотът на Ферари спря хронометрите на 1:17.827 минути

Льоклер отново най-бърз в Мексико, Ферстапен и Лоусън се сблъскаха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шарл Льоклер продължи силното си представяне на пистата „Ерманос Родригес“, след като записа най-добро време и във втората свободна тренировка преди Гран При на Мексико във Формула 1. Пилотът на Ферари спря хронометрите на 1:17.827 минути и затвърди отличната си форма, след като беше най-бърз и в първата сесия.

Втори се нареди британецът Ландо Норис с Макларън, а третото място зае Джордж Ръсел с Мерцедес. Съотборникът му Кими Антонели даде четвърто време, докато четирикратният световен шампион Макс Ферстапен с Ред Бул остана пети.

Другият пилот на Ферари – Люис Хамилтън, имаше сериозни затруднения заради технически проблем с двигателя. Британецът успя да направи едва 13 обиколки и приключи тренировката с 11-о време.

Лиъм Лоусън, който се конкурира с българина Никола Цолов за място в състава на Рейсинг Булс през следващия сезон, се класира девети.

Един от най-напрегнатите моменти в сесията беше лекото съприкосновение между Ферстапен и Лоусън. Двамата не отстъпиха един на друг на пистата, а в резултат болидите им получиха леки повреди. Наложи се да бъде развят червен флаг, за да бъдат почистени отломките от трасето.

Инцидентът привлече допълнително внимание към Лоусън, който все още няма гарантирано място във Формула 1 за следващия сезон. Новозеландецът е под натиск заради конкуренцията на Никола Цолов и всяка подобна ситуация може да има значение при избора на пилоти от страна на Рейсинг Булс.

Предстои третата и последна свободна тренировка преди квалификацията, в която пилотите ще имат последна възможност да настроят автомобилите си за битката за стартовите позиции.


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  • 1 Иво

    4 0 Отговор
    Всеки път тук го пишете Ферстапен.Първо такова име дори няма при немскоговорящите.А понеже е Нидерландец (Холандец) "V" се чете като В.Верстапен!

    12:01 31.10.2026

  • 2 Резултат

    0 0 Отговор
    Лоусън се оказа добър таран. Сега да бутне Макс и в състезанието, ще измести Хаджар.

    12:20 31.10.2026

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