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Левски гостува на Дунав в Русе с амбиция да се върне към победите

Левски гостува на Дунав в Русе с амбиция да се върне към победите

31 Октомври, 2026 13:31 464 1

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  • български футбол-
  • 14-и кръг

Мачът е от 16:30 часа днес

Левски гостува на Дунав в Русе с амбиция да се върне към победите - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски гостува на Дунав в един от любопитните двубои от 14-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе на Градския стадион в Русе, а началният час е 16:30. Главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски, докато за системата ВАР ще отговаря Станимир Тренчев. Мачът ще бъде излъчван пряко по DIEMA SPORT.

„Сините“ пристигат в Русе с намерението да се върнат на победния път след равенството 1:1 при гостуването на Арда във вторник. В Кърджали футболистите на Хулио Веласкес първи допуснаха попадение, след като Преслав Бачев даде преднина на домакините. През втората част Алекс Сентейес възстанови равенството и донесе точката на столичани.

Левски заема второто място в класирането с 29 точки от 11 изиграни срещи. Отборът има девет победи и две равенства, а головата му разлика е впечатляващите 24:5. Столичани продължават да бъдат единственият непобеден тим в първенството.

Предстоящият мач ще бъде шесто поредно гостуване за Левски във всички турнири. Преди визитата в Русе тимът игра срещу Черно море, НЕК, Спартак Плевен, Виктория Пилзен и Арда. Двубоят с Дунав е и последно изпитание за „сините“ преди важния домакински сблъсък с Ягелония в Лига Европа.

Домакините обаче също имат сериозни основания за самочувствие. Дунав се намира в добра серия от три последователни победи в официални срещи. Русенци се наложиха с 3:2 над Септември в първенството, отстраниха Рилски спортист със същия резултат в турнира за Купата на България, а в предишния кръг победиха Спартак Варна с 2:0.

Успехът срещу варненци беше първи за Дунав на собствен терен в шампионата. Валиньо откри резултата, а капитанът Радослав Апостолов оформи крайния резултат с точно изпълнена дузпа.

Към момента „драконите“ са девети в подреждането с 11 точки от 12 мача. Балансът им е три победи, две равенства и седем загуби, а головата разлика е 15:21.

Двата отбора вече се срещнаха в първия кръг на сезона. Тогава Левски спечели с 2:1 на стадион „Георги Аспарухов“, като столичани имаха и три удара в гредите.

Сега Дунав ще опита да използва домакинското си предимство и отличната си моментна форма, за да затрудни един от фаворитите в първенството. За Левски обаче победата е особено важна в битката за челните позиции и запазването на темпото в шампионата.


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  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Авторе ,не са само тия не победени. Лъжеш ,като не знаеш прочети или попитай.Пфу...
    ЦСКА имат 9 победи и 3 равенства.

    13:40 31.10.2026

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