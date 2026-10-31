Новини
Спорт »
Тенис »
Винъс Уилямс загуби полуфинала на двойки в Гуанчжоу

Винъс Уилямс загуби полуфинала на двойки в Гуанчжоу

31 Октомври, 2026 13:41 415 0

  • винъс уилямс-
  • гуанчжоу-
  • тенис-
  • ута

Американката и Янис Тжен отстъпиха на Полина Кудерметова и Мария Тимофеева с 4:6, 7:6 (8), 6:10

Винъс Уилямс загуби полуфинала на двойки в Гуанчжоу - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Винъс Уилямс отпадна на полуфиналите на двойки на турнира УТА 250 в Гуанчжоу. 46-годишната американка и партньорката ѝ Янис Тжен от Индонезия загубиха от рускините Полина Кудерметова и Мария Тимофеева с 4:6, 7:6 (8), 6:10.

Двубоят беше решен в шампионски тайбрек, след като двете двойки си размениха по един спечелен сет. Кудерметова и Тимофеева взеха първата част с 6:4, а Уилямс и Тжен изравниха след тайбрек във втория сет, спечелен с 10:8 точки. В решаващия тайбрек руската двойка стигна до успеха с 10:6.

За Уилямс това беше първо участие на полуфинал на двойки в тура на УТА от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година и турнира „Уимбълдън“. Тя достигна до полуфинал в турнирите на УТА за първи път от 2018 година, когато игра в тази фаза на надпреварата в Индиън Уелс, Калифорния.

Уилямс получи „уайлд кард“ за схемите на сингъл и двойки в Гуанчжоу. На сингъл тя отпадна още в първия кръг след загуба с 2:6, 2:6 от австрийската тийнейджърка Лили Тагер.

Тагер е родена през 2008 година. Това е годината, в която Уилямс спечели последната от седемте си титли от Големия шлем на „Уимбълдън“.

След отпадането си на сингъл американката заема 599-о място в световната ранглиста. Тя е загубила последните си 16 мача на сингъл в тура, като серията започва през 2025 година.

Полуфиналът в Гуанчжоу остава най-доброто ѝ представяне в турнирите на УТА от осем години насам. Поражението на двойки сложи край на участието ѝ в надпреварата.


Китай
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове