Винъс Уилямс загуби полуфинала на двойки в Гуанчжоу

Винъс Уилямс отпадна на полуфиналите на двойки на турнира УТА 250 в Гуанчжоу. 46-годишната американка и партньорката ѝ Янис Тжен от Индонезия загубиха от рускините Полина Кудерметова и Мария Тимофеева с 4:6, 7:6 (8), 6:10.

Двубоят беше решен в шампионски тайбрек, след като двете двойки си размениха по един спечелен сет. Кудерметова и Тимофеева взеха първата част с 6:4, а Уилямс и Тжен изравниха след тайбрек във втория сет, спечелен с 10:8 точки. В решаващия тайбрек руската двойка стигна до успеха с 10:6.

За Уилямс това беше първо участие на полуфинал на двойки в тура на УТА от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година и турнира „Уимбълдън“. Тя достигна до полуфинал в турнирите на УТА за първи път от 2018 година, когато игра в тази фаза на надпреварата в Индиън Уелс, Калифорния.

Уилямс получи „уайлд кард“ за схемите на сингъл и двойки в Гуанчжоу. На сингъл тя отпадна още в първия кръг след загуба с 2:6, 2:6 от австрийската тийнейджърка Лили Тагер.

Тагер е родена през 2008 година. Това е годината, в която Уилямс спечели последната от седемте си титли от Големия шлем на „Уимбълдън“.

След отпадането си на сингъл американката заема 599-о място в световната ранглиста. Тя е загубила последните си 16 мача на сингъл в тура, като серията започва през 2025 година.

Полуфиналът в Гуанчжоу остава най-доброто ѝ представяне в турнирите на УТА от осем години насам. Поражението на двойки сложи край на участието ѝ в надпреварата.