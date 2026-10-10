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Пол Сексас стана най-младият победител в Обиколката на Ломбардия

Пол Сексас стана най-младият победител в Обиколката на Ломбардия

10 Октомври, 2026 21:30 273 1

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Французинът спечели състезанието на 20 години и 16 дни, изпреварвайки водещи имена в световното колоездене

Пол Сексас стана най-младият победител в Обиколката на Ломбардия - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Французинът Пол Сексас стана най-младият победител в историята на Обиколката на Ломбардия. Лидерът на Декатлон спечели финала до Комо на 20 години и 16 дни, като триумфира в 120-ото издание на едно от най-престижните състезания в календара.

Сексас се откъсна рано и не остави шанс на конкурентите си. Така той записа победа пред Ремко Евенепул, световния шампион Брендън Макнълти, Исаак Дел Торо, Том Пидкок, Енрик Мас и Джулио Чиконе.

„Това беше мечта“

„Това беше мечта и днес краката ми не накараха да мечтая, това беше лудост“, заяви 20-годишният французин след финала.

Успехът превърна Сексас в най-младия шампион в 120-годишната история на Обиколката на Ломбардия. Преди него състезанието е печелено от едни от най-големите имена в колоезденето, а новият рекорд поставя французина в центъра на вниманието още в началото на професионалната му кариера.

Победата е особено значима и заради съперниците, които Сексас остави зад себе си. В челната група бяха олимпийски и световни шампиони, както и водещи състезатели от отборите на Декатлон, Ред Бул-Бора-Хансгрое, ЮАЕ и други водещи формации.

Специалисти вече посочват, че за възрастта си французинът постига неща, които не са успявали да направят дори легенди като Еди Меркс и Тадей Погачар. С победата в Комо Сексас добави едно от най-престижните еднодневни състезания към ранната си кариера.

Източници: bta.bg, afp.com


Италия
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