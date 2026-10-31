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Левски измъкна драматична победа в Русе

Левски измъкна драматична победа в Русе

31 Октомври, 2026 18:37 642 8

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  • огнян владимиров-
  • мариян гребенчарски

Сангаре попари Дунав в добавеното време

Левски измъкна драматична победа в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски постигна изключително важен успех при гостуването си на Дунав в Русе. „Сините“ се наложиха с минималното 1:0 в напрегнат двубой от 14-ия кръг на Първа лига, а единственото попадение падна в третата минута на добавеното време.

Срещата на Градския стадион в Русе бе ръководена от Мариян Гребенчарски.

Още в 13-ата минута русенци трябваше да извършат принудителна смяна, след като Хосе Кабаркас получи травма. На негово място в игра се появи Елисе Соу.

Левски имаше по-голямо притежание на топката през първата част, но срещна сериозни затруднения при създаването на чисти голови положения. В 17-ата минута Сержиньо отправи опасен изстрел от далечна дистанция, а малко след това Кристиан Димитров не успя да се възползва от добра възможност с глава.

В 28-ата минута Георги Китанов се намеси успешно при удар на Мехди Мубарик. Шест минути по-късно изстрел на Майкон бе спрян от защитата на домакините, а пет минути преди почивката вратарят на Дунав отново показа класа, отразявайки опит на Рейналдо.

След подновяването на играта русенци също потърсиха път към противниковата врата. В 56-ата минута Джордан Сейнт-Луис се възползва от неточност на Кристиан Димитров и намери Валиньо, но неговият удар не затрудни Огнян Владимиров.

Гостите продължиха да търсят попадението. Майкон създаде проблеми на защитата с индивидуален пробив, след който Георги Китанов трябваше да се намесва. Алдаир също отправи удар, а в 78-ата минута резервата Мустафа Сангаре бе близо до гола след въздушен двубой, но отново стражът на Дунав спаси.

Устойчивият натиск на Левски обаче даде резултат в самия край на срещата. В третата минута от добавеното време Сержиньо изпрати отлично центриране в наказателното поле, където Мустафа Сангаре надскочи защитниците и с прецизен удар с глава донесе трите точки на столичани – 0:1!

С този успех Левски отново се изкачи на върха в класирането на Първа лига с актив от 32 точки. Дунав остава на деветата позиция с 11 пункта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мим

    3 1 Отговор
    Най големия проблем на Левски е, че напоследък получават много статични положения,но изобщо не ги оползотворяват.Преди година това им беше оръжие,а сега са го забравилиТрябва да се наблегне на требенировки това нещо...

    18:42 31.10.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    3 2 Отговор
    Гонзо пак ще ги прави шампиони! Сами не могат да се оправят!

    18:58 31.10.2026

  • 3 Левски дякона

    4 1 Отговор
    Този от снимката футболист ли е от "Отбора на народа"??

    18:59 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Съдията

    2 0 Отговор
    Ако трябва до 103 мин. ще се играе, само и само моите да вкарат

    19:11 31.10.2026

  • 6 Поглед от Русе

    1 0 Отговор
    9-ката на Дунав от 7м. флегматично стреля във вратаря.
    Мислите ли че е случайно.
    Сега ще вземе по-вече мънги,отколкото ако беше вкарал.
    НиркСолей

    19:18 31.10.2026

  • 7 Сандо

    0 2 Отговор
    Коркото пъти погледнах към мача гледката беше една и съща:Левски ппред наказателното поле на Дунав,русенци организирани добре в и около полето.И въпроса е има ли полза българския футбол от такива мачове?Но има и нещо по-лошо:дали заинтересовани отбори не са обещали пари на Дунав за постигане на определен резултат с всички сили и възможности?Практика,която като че ли беше забравена,която не е незаконна,но е дълбоко неморална.

    Коментиран от #8

    19:18 31.10.2026

  • 8 Сини

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сандо":

    очила

    19:19 31.10.2026

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