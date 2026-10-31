Левски измъкна драматична победа в Русе

Левски постигна изключително важен успех при гостуването си на Дунав в Русе. „Сините“ се наложиха с минималното 1:0 в напрегнат двубой от 14-ия кръг на Първа лига, а единственото попадение падна в третата минута на добавеното време.

Срещата на Градския стадион в Русе бе ръководена от Мариян Гребенчарски.

Още в 13-ата минута русенци трябваше да извършат принудителна смяна, след като Хосе Кабаркас получи травма. На негово място в игра се появи Елисе Соу.

Левски имаше по-голямо притежание на топката през първата част, но срещна сериозни затруднения при създаването на чисти голови положения. В 17-ата минута Сержиньо отправи опасен изстрел от далечна дистанция, а малко след това Кристиан Димитров не успя да се възползва от добра възможност с глава.

В 28-ата минута Георги Китанов се намеси успешно при удар на Мехди Мубарик. Шест минути по-късно изстрел на Майкон бе спрян от защитата на домакините, а пет минути преди почивката вратарят на Дунав отново показа класа, отразявайки опит на Рейналдо.

След подновяването на играта русенци също потърсиха път към противниковата врата. В 56-ата минута Джордан Сейнт-Луис се възползва от неточност на Кристиан Димитров и намери Валиньо, но неговият удар не затрудни Огнян Владимиров.

Гостите продължиха да търсят попадението. Майкон създаде проблеми на защитата с индивидуален пробив, след който Георги Китанов трябваше да се намесва. Алдаир също отправи удар, а в 78-ата минута резервата Мустафа Сангаре бе близо до гола след въздушен двубой, но отново стражът на Дунав спаси.

Устойчивият натиск на Левски обаче даде резултат в самия край на срещата. В третата минута от добавеното време Сержиньо изпрати отлично центриране в наказателното поле, където Мустафа Сангаре надскочи защитниците и с прецизен удар с глава донесе трите точки на столичани – 0:1!

С този успех Левски отново се изкачи на върха в класирането на Първа лига с актив от 32 точки. Дунав остава на деветата позиция с 11 пункта.