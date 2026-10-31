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Гьозтепе на Станимир Стоилов шокира Фенербахче в Истанбул с два гола за три минути!

Гьозтепе на Станимир Стоилов шокира Фенербахче в Истанбул с два гола за три минути!

31 Октомври, 2026 20:04 912 1

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Тимът на българския специалист постигна впечатляваща победа с 2:1

Гьозтепе на Станимир Стоилов шокира Фенербахче в Истанбул с два гола за три минути! - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, постигна впечатляваща победа с 2:1 при гостуването си на Фенербахче. Тимът на Мъри изоставаше с един гол на почивката, но направи пълен обрат с две попадения в рамките само на три минути през втората част.

Домакините от Истанбул успяха да открият резултата в самия край на първото полувреме. В 45-ата минута Ромелу Лукаку намери Матео Гендузи, а френският полузащитник с точен удар изпрати топката във вратата на Арда Йозчимен за 1:0.

В 71-вата минута Фенербахче беше много близо до удвояване на преднината си. Керем Актюркоглу отправи мощен изстрел от наказателното поле, но топката срещна гредата.

Пет минути по-късно Гьозтепе възстанови равенството. Армстронг се възползва от подаване зад отбраната на домакините, озова се сам срещу вратаря и хладнокръвно реализира за 1:1.

Само три минути след това футболистите на Станимир Стоилов стигнаха и до пълния обрат. В 79-ата минута Тино Анджорин центрира от ъглов удар, а Андре Енрике се извиси в наказателното поле и с глава прати топката в мрежата за крайното 2:1.

С този успех Гьозтепе събра 15 точки след изиграни 10 срещи и се изкачи на деветото място във временното класиране на турската Суперлига. Фенербахче остава пети с 16 пункта, като изоставането му от лидера Галатасарай е девет точки.



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  • 1 фергюсън

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    След Великият Стратег- Пенев , Стоилов ще се се окаже най-добрият треньор !!

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