Люис Хамилтън спечели квалификацията за Гран при на Мексико във Формула 1 и ще стартира от първа позиция в състезанието в Мексико Сити. Пилотът на Ферари завърши решителната трета част с време 1:16.514 минути, като изпревари Джордж Ръсел с едва 0.009 секунди.

Ръсел с Мерцедес временно зае първото място след последната си бърза обиколка, но Хамилтън намери още време в първия сектор и си върна лидерството. Шарл Льоклер постави втория автомобил на Ферари на трета позиция с изоставане от 0.119 секунди.

Първи полпозишън за Хамилтън с Ферари

Квалификацията донесе на Хамилтън първия му полпозишън, откакто премина във Ферари, както и 105-ия в кариерата му. Британецът не беше печелил квалификация за първа стартова позиция от Гран при на Унгария през 2023 г.

„О, останах без думи. Да бъда на полпозишън тук е специално“, каза Хамилтън.

Макс Верстапен се класира четвърти с Ред Бул с време 1:16.692 минути, а Кими Антонели остана пети с 1:16.707. Верстапен обаче ще бъде преместен зад Антонели на стартовата решетка заради наказание от една позиция, наложено след инцидента му с Лиъм Лоусън в петъчната свободна тренировка.

Пиастри отпадна във втората част

Ландо Норис зае шестото място, а зад него се наредиха Исак Хаджар, Арвид Линдблад, Пиер Гасли и Нико Хюлкенберг. Оскар Пиастри не успя да достигне третата част на квалификацията и остана 13-и.

Лиъм Лоусън първоначално се класира осми, но беше дисквалифициран заради техническо нарушение, свързано с начина, по който е намалена мощността на системата MGU-K след най-бързата му обиколка във втората част. Според стюардите електрическата мощност е спаднала по-бързо от допустимото. Лоусън ще стартира от дъното на решетката.

Гран при на Мексико ще се проведе в неделя на пистата Аутодромо „Ерманос Родригес“. Хамилтън ще опита да превърне първия си полпозишън с Ферари в победа, но ще трябва да удържи атаката на двата автомобила на Мерцедес и съотборника си Льоклер.

Източници: formula1.com, autosport.com