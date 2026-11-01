Уембаняма наниза 43 точки за успех на Спърс над Минесота

Сан Антонио Спърс победи като домакин Минесота Тимбъруулвс със 121:111 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. Домакините взеха първата и третата четвърт с 34:28 и 33:27, а в края затвориха двубоя с 28:23. Частичните резултати бяха 34:28, 26:33, 33:27 и 28:23.

Успехът е четвърти пореден за Сан Антонио, който вече е с баланс 4-2 след шест изиграни мача и заема четвърто място в Западната конференция. Минесота е с 4-3, допусна трета загуба през сезона и се намира на девета позиция в конференцията.

Виктор Уембаняма беше водещата фигура за победителите. Френският център реализира 43 точки, овладя 7 борби, подаде 4 асистенции и направи 6 чадъра за 33:45 минути на паркета. Той вкара 17 от 34-те си стрелби от игра и достигна 40 точки за десети път в редовния сезон и за 11-и път в кариерата си.

Уембаняма стигна до границата от 40 точки след чадър срещу опит за тройка на Джонатан Куминга и последвала забивка от другия край на игрището. Това е вторият му най-резултатен мач в НБА след двубоя, в който отбеляза 50 точки срещу Вашингтон през ноември 2024 година.

Дилън Харпър добави 25 точки и 6 асистенции, а ДеАарън Фокс завърши с 20 точки. След мача треньорът на Сан Антонио Мич Джонсън заяви пред „Сан Антонио Експрес-Нюз“: „Искаме да се стремим към най-добрия изстрел във всяко владение“.

Тимбъруулвс направи силна втора четвърт и я спечели с 33:26. Гостите реализираха серия от 16:0, с която поведоха с 51:46, но след почивката Спърс отговори с 13:4 и отново пое контрола върху срещата. Сан Антонио се възползва и от проблемите на Минесота с нарушенията, като ЛаМело Бол напусна играта заради шест лични нарушения 3:43 минути преди края.

Айо Досунму беше най-резултатен за Минесота с 27 точки и 9 борби, като остана на една борба от дабъл-дабъл. Куминга и Джейдън Макданиелс добавиха по 19 точки. Тимбъруулвс игра без титулярите Антъни Едуардс и Руди Гобер, които пропуснаха срещата заради контузии.

В следващия си мач на 2 ноември Минесота ще приеме Милуоки, а Сан Антонио ще бъде домакин на Юта.