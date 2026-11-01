Новини
Спорт »
Баскетбол »
Уембаняма наниза 43 точки за успех на Спърс над Минесота

Уембаняма наниза 43 точки за успех на Спърс над Минесота

1 Ноември, 2026 09:41 436 0

  • сан антонио спърс-
  • минесота тимбъруулвс-
  • виктор уембаняма-
  • дилън харпър-
  • нба

Сан Антонио победи Тимбъруулвс със 121:111 и записа четвърти пореден успех в НБА

Уембаняма наниза 43 точки за успех на Спърс над Минесота - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сан Антонио Спърс победи като домакин Минесота Тимбъруулвс със 121:111 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. Домакините взеха първата и третата четвърт с 34:28 и 33:27, а в края затвориха двубоя с 28:23. Частичните резултати бяха 34:28, 26:33, 33:27 и 28:23.

Успехът е четвърти пореден за Сан Антонио, който вече е с баланс 4-2 след шест изиграни мача и заема четвърто място в Западната конференция. Минесота е с 4-3, допусна трета загуба през сезона и се намира на девета позиция в конференцията.

Виктор Уембаняма беше водещата фигура за победителите. Френският център реализира 43 точки, овладя 7 борби, подаде 4 асистенции и направи 6 чадъра за 33:45 минути на паркета. Той вкара 17 от 34-те си стрелби от игра и достигна 40 точки за десети път в редовния сезон и за 11-и път в кариерата си.

Уембаняма стигна до границата от 40 точки след чадър срещу опит за тройка на Джонатан Куминга и последвала забивка от другия край на игрището. Това е вторият му най-резултатен мач в НБА след двубоя, в който отбеляза 50 точки срещу Вашингтон през ноември 2024 година.

Дилън Харпър добави 25 точки и 6 асистенции, а ДеАарън Фокс завърши с 20 точки. След мача треньорът на Сан Антонио Мич Джонсън заяви пред „Сан Антонио Експрес-Нюз“: „Искаме да се стремим към най-добрия изстрел във всяко владение“.

Тимбъруулвс направи силна втора четвърт и я спечели с 33:26. Гостите реализираха серия от 16:0, с която поведоха с 51:46, но след почивката Спърс отговори с 13:4 и отново пое контрола върху срещата. Сан Антонио се възползва и от проблемите на Минесота с нарушенията, като ЛаМело Бол напусна играта заради шест лични нарушения 3:43 минути преди края.

Айо Досунму беше най-резултатен за Минесота с 27 точки и 9 борби, като остана на една борба от дабъл-дабъл. Куминга и Джейдън Макданиелс добавиха по 19 точки. Тимбъруулвс игра без титулярите Антъни Едуардс и Руди Гобер, които пропуснаха срещата заради контузии.

В следващия си мач на 2 ноември Минесота ще приеме Милуоки, а Сан Антонио ще бъде домакин на Юта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове