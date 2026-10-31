Педро Акоста спечели дъждовния спринт в Малайзия

Педро Акоста спечели спринта за Гран при на Малайзия в MotoGP на пистата „Сепанг“. Пилотът на KTM стигна до победата в напрегнатите условия и финишира пред Марк Маркес с „Дукати“. Марко Бедзеки от „Априлия“ завърши трети, а Ай Огура от „Трекхауз“ остана четвърти.

Спринтът се проведе в десет обиколки, като дъждът постепенно усложни състезанието. Лидерите останаха на трасето с гуми за сухо, а най-силният валеж започна малко след като първите пилоти пресекоха финалната линия.

Алекс Маркес потегли от полпозишън и поведе в началото, но падна в третата обиколка. След отпадането му начело излезе Ай Огура, който водеше през по-голямата част от дистанцията.

В края японецът загуби позиции. Акоста се възползва от борбата пред себе си, а Марк Маркес се придвижи до второто място. Бедзеки също изпревари Огура и завърши на подиума.

„Обикновено не се справям добре в смесени условия. Но днес беше денят да опитам“, каза Акоста след финала. За него това е втори спринтов успех през сезона.

Второто място позволи на Марк Маркес да увеличи преднината си пред Хорхе Мартин до 19 точки в генералното класиране. Испанецът се възползва от отсъствието на основния си съперник в шампионата.

Мартин се отказа от участие в Малайзия заради силни болки в китката, която счупи при падане в спринта на Гран при на Австралия седмица по-рано. Той направи опит да кара на „Сепанг“, но не успя да продължи подготовката си за състезанието.

„Може би мога да спечеля титлата, но за мен тя вече е загубена“, заяви Мартин пред журналисти, цитиран от Ройтерс. Пилотът на „Априлия“ допълни, че ще продължи да се бори до края и ще опита да се завърне в следващия кръг.

Марк Маркес също коментира предпазливия си подход в променливото време. „Имах темпото, но не исках да водя, защото обикновено първият, който пристигне, е този, който пада“, каза той.

Основното състезание за Гран при на Малайзия ще се проведе в неделя. Марк Маркес ще започне с възможност да увеличи още преднината си в битката за световната титла, докато Мартин ще остане извън стартовата решетка заради контузията.

Източници: channelnewsasia.com, thestar.com.my, crash.net