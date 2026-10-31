Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Педро Акоста спечели дъждовния спринт в Малайзия

Педро Акоста спечели дъждовния спринт в Малайзия

31 Октомври, 2026 11:43 448 0

  • motogp-
  • педро акоста-
  • марк маркес-
  • хорхе мартин-
  • гран при на малайзия

Марк Маркес завърши втори и увеличи преднината си в битката за титлата до 19 точки

Педро Акоста спечели дъждовния спринт в Малайзия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Педро Акоста спечели спринта за Гран при на Малайзия в MotoGP на пистата „Сепанг“. Пилотът на KTM стигна до победата в напрегнатите условия и финишира пред Марк Маркес с „Дукати“. Марко Бедзеки от „Априлия“ завърши трети, а Ай Огура от „Трекхауз“ остана четвърти.

Спринтът се проведе в десет обиколки, като дъждът постепенно усложни състезанието. Лидерите останаха на трасето с гуми за сухо, а най-силният валеж започна малко след като първите пилоти пресекоха финалната линия.

Алекс Маркес потегли от полпозишън и поведе в началото, но падна в третата обиколка. След отпадането му начело излезе Ай Огура, който водеше през по-голямата част от дистанцията.

В края японецът загуби позиции. Акоста се възползва от борбата пред себе си, а Марк Маркес се придвижи до второто място. Бедзеки също изпревари Огура и завърши на подиума.

„Обикновено не се справям добре в смесени условия. Но днес беше денят да опитам“, каза Акоста след финала. За него това е втори спринтов успех през сезона.

Второто място позволи на Марк Маркес да увеличи преднината си пред Хорхе Мартин до 19 точки в генералното класиране. Испанецът се възползва от отсъствието на основния си съперник в шампионата.

Мартин се отказа от участие в Малайзия заради силни болки в китката, която счупи при падане в спринта на Гран при на Австралия седмица по-рано. Той направи опит да кара на „Сепанг“, но не успя да продължи подготовката си за състезанието.

„Може би мога да спечеля титлата, но за мен тя вече е загубена“, заяви Мартин пред журналисти, цитиран от Ройтерс. Пилотът на „Априлия“ допълни, че ще продължи да се бори до края и ще опита да се завърне в следващия кръг.

Марк Маркес също коментира предпазливия си подход в променливото време. „Имах темпото, но не исках да водя, защото обикновено първият, който пристигне, е този, който пада“, каза той.

Основното състезание за Гран при на Малайзия ще се проведе в неделя. Марк Маркес ще започне с възможност да увеличи още преднината си в битката за световната титла, докато Мартин ще остане извън стартовата решетка заради контузията.

Източници: channelnewsasia.com, thestar.com.my, crash.net


Малайзия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове