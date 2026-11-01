Хюстън, Мемфис и Кливланд с убедителни победи в НБА - резултати

Седем срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) се изиграха тази нощ. Впечатление направиха категоричните успехи на Хюстън Рокетс, Мемфис Гризлис и Кливланд Кавалиърс, които спечелиха с разлика от над 25 точки.

Портланд Трейл Блейзърс се наложи като гост над Юта Джаз със 112:90, а Филаделфия Сиксърс измъкна победа при визитата си на Шарлът Хорнетс със 109:104.

Ню Орлиънс Пеликанс се справи убедително с Атланта Хоукс, побеждавайки със 121:99. Още по-категоричен беше успехът на Мемфис Гризлис срещу Сакраменто Кингс – 136:105.

Кливланд Кавалиърс също демонстрира сериозно превъзходство и надделя над Милуоки Бъкс със 136:111. Сан Антонио Спърс пък се наложи над Минесота Тимбъруулвс със 121:111.

В последния двубой от програмата Хюстън Рокетс постигна убедителна победа над Оклахома Сити Тъндър със 119:98.