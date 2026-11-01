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Хюстън, Мемфис и Кливланд с убедителни победи в НБА - резултати

Хюстън, Мемфис и Кливланд с убедителни победи в НБА - резултати

1 Ноември, 2026 10:08 385 1

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Ню Орлиънс Пеликанс се справи с Атланта Хоукс

Хюстън, Мемфис и Кливланд с убедителни победи в НБА - резултати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Седем срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) се изиграха тази нощ. Впечатление направиха категоричните успехи на Хюстън Рокетс, Мемфис Гризлис и Кливланд Кавалиърс, които спечелиха с разлика от над 25 точки.

Портланд Трейл Блейзърс се наложи като гост над Юта Джаз със 112:90, а Филаделфия Сиксърс измъкна победа при визитата си на Шарлът Хорнетс със 109:104.

Ню Орлиънс Пеликанс се справи убедително с Атланта Хоукс, побеждавайки със 121:99. Още по-категоричен беше успехът на Мемфис Гризлис срещу Сакраменто Кингс – 136:105.

Кливланд Кавалиърс също демонстрира сериозно превъзходство и надделя над Милуоки Бъкс със 136:111. Сан Антонио Спърс пък се наложи над Минесота Тимбъруулвс със 121:111.

В последния двубой от програмата Хюстън Рокетс постигна убедителна победа над Оклахома Сити Тъндър със 119:98.


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    Страшно много се интересуваме от първенствата на господарите!

    10:13 01.11.2026

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