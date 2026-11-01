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Финландия заплаши да спре достъпа на руски спортисти
  Тема: Украйна

Финландия заплаши да спре достъпа на руски спортисти

1 Ноември, 2026 20:00 789 18

  • елина валтонен-
  • руски спортисти-
  • финландия-
  • световно първенство по хокей-
  • украйна

Елина Валтонен обвърза мярката с продължаването на руската война срещу Украйна и с връщането на Русия в световния хокей

Финландия заплаши да спре достъпа на руски спортисти - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финландия може да забрани достъпа на руски спортисти през 2027 г., ако Русия продължи войната си срещу Украйна. Това заяви финландската министърка на външните работи Елина Валтонен, след като Спортният арбитражен съд отвори пътя за връщането на руски отбори в състезанията на Международната федерация по хокей на лед.

„Ако Русия продължи настъпателната си война, руските спортисти няма да имат нищо общо с Финландия през следващата година. Възнамерявам да прокарам необходимите мерки през следващите дни“, написа Валтонен.

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По думите на министърката Европейската комисия работи по предложение за ограничаване на достъпа на руски спортисти до Шенгенската зона. Валтонен заяви още, че ще настоява за по-строги правила при разглеждането на заявленията за визи от руски граждани, включително за промени в законодателството на Европейския съюз, които да позволят забрана за издаване на туристически визи.

Изявлението беше направено на фона на решението за участието на Русия в международните хокейни турнири през сезон 2026/2027. Международната федерация по хокей на лед съобщи, че решението на Спортния арбитражен съд позволява на руската федерация да включва свои отбори във всички първенства с незабавен ефект.

Сред засегнатите състезания е световното първенство за мъже през 2027 г. Турнирът ще се проведе в Германия, а руската селекция може да заеме мястото на Украйна. Международната федерация посочи, че решението има практически последици за състезанията, които вече са в напреднал етап на подготовка, включително за формата, програмата, пътуванията и мерките за сигурност.

По-рано през годината федерацията беше заявила, че Русия няма да бъде допусната до мъжкото световно първенство през 2027 г. заради опасения, свързани със сигурността, безопасността и спортната почтеност. След последвалото решение на Спортния арбитражен съд обаче Международната федерация по хокей на лед обяви, че ще трябва да съобрази действията си с постановлението.

Финландия въведе още през 2022 г. забрана за издаване на визи на руски граждани за несъществено пътуване, припомни Валтонен в своята позиция. Сега тя настоява ограниченията да бъдат разширени на европейско ниво и да обхванат руските спортисти.

Подобна възможност се обсъжда и в Швеция. Стокхолм проучва дали да отказва визи на руски и беларуски спортисти, които искат да участват в международни състезания на шведска територия.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    21 4 Отговор
    Фините да учат руски

    Коментиран от #2, #5, #10, #14

    20:01 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    19 2 Отговор
    Чудно как никой в ЕсеС няма проблем с приема на спортисти от иSSраел- държава която избива стотици жители на съседни държави и която дори не е в Европа❗

    20:06 01.11.2026

  • 5 7827

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    Карелия да се връща у дома

    Коментиран от #8

    20:06 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Когато си екстремист... много глад ги чака финландците!
    Затвориха вратата, през която влизаше ханата... а Русия не забравя!

    20:07 01.11.2026

  • 8 осраински

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "7827":

    Мъже, опитали се да избягат от Украйна и попаднали в беда, са били спасени в планините на Румъния. Трима украински граждани, страдащи от тежко изтощение, бяха спасени във високопланински район на Румъния.

    20:07 01.11.2026

  • 9 Така Така

    8 0 Отговор
    Европа е залята от глупави политици, затова са протестите, те и ще почистят Европа от бездарните същества, които определят съдбата и живота на европейците

    Коментиран от #17

    20:11 01.11.2026

  • 10 Вие и за украинците

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    така казвахте.
    Виж Ко става 5 години вече

    Коментиран от #16

    20:14 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Как се казваше оня техния

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    Стуб или Ступ, или Снуп?

    20:19 01.11.2026

  • 15 Спецназ

    5 1 Отговор
    ФИНИ те на хокех са слаба ракия- какво като мнахнат руснаците??

    А???

    Шведи, Канадци и Чехи ще ги бият пак с по 5-0!

    ФАКТ!

    20:25 01.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нищо...

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Така Така":

    ...подобно, тия нарочно са поставени на тия позиции, други управляват, тия са марионетки, нашите също и всички изпълняват роли срещу тлъсти хонорари .... олигарсите навсякъде управляват и капитализма се указа най уродливата политики...физическо лице да има милиарди, без измами няма как да ги има и това им позволява да купуват цели правителства и организации

    Коментиран от #18

    21:09 01.11.2026

  • 18 За това

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо...":

    Китай прогресира, със смесена икономика...2/3 централизирана и 1/3 пазарна...гледай какво развитие, милиарадите се облагат много високо и над определени сума, избираш къде да ги даряваш, не са ваши

    21:20 01.11.2026

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