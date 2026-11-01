Финландия заплаши да спре достъпа на руски спортисти

Финландия може да забрани достъпа на руски спортисти през 2027 г., ако Русия продължи войната си срещу Украйна. Това заяви финландската министърка на външните работи Елина Валтонен, след като Спортният арбитражен съд отвори пътя за връщането на руски отбори в състезанията на Международната федерация по хокей на лед.
„Ако Русия продължи настъпателната си война, руските спортисти няма да имат нищо общо с Финландия през следващата година. Възнамерявам да прокарам необходимите мерки през следващите дни“, написа Валтонен.
По думите на министърката Европейската комисия работи по предложение за ограничаване на достъпа на руски спортисти до Шенгенската зона. Валтонен заяви още, че ще настоява за по-строги правила при разглеждането на заявленията за визи от руски граждани, включително за промени в законодателството на Европейския съюз, които да позволят забрана за издаване на туристически визи.
Изявлението беше направено на фона на решението за участието на Русия в международните хокейни турнири през сезон 2026/2027. Международната федерация по хокей на лед съобщи, че решението на Спортния арбитражен съд позволява на руската федерация да включва свои отбори във всички първенства с незабавен ефект.
Сред засегнатите състезания е световното първенство за мъже през 2027 г. Турнирът ще се проведе в Германия, а руската селекция може да заеме мястото на Украйна. Международната федерация посочи, че решението има практически последици за състезанията, които вече са в напреднал етап на подготовка, включително за формата, програмата, пътуванията и мерките за сигурност.
По-рано през годината федерацията беше заявила, че Русия няма да бъде допусната до мъжкото световно първенство през 2027 г. заради опасения, свързани със сигурността, безопасността и спортната почтеност. След последвалото решение на Спортния арбитражен съд обаче Международната федерация по хокей на лед обяви, че ще трябва да съобрази действията си с постановлението.
Финландия въведе още през 2022 г. забрана за издаване на визи на руски граждани за несъществено пътуване, припомни Валтонен в своята позиция. Сега тя настоява ограниченията да бъдат разширени на европейско ниво и да обхванат руските спортисти.
Подобна възможност се обсъжда и в Швеция. Стокхолм проучва дали да отказва визи на руски и беларуски спортисти, които искат да участват в международни състезания на шведска територия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
Коментиран от #2, #5, #10, #14
20:01 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🦉🦉🦉🦉
20:06 01.11.2026
5 7827
До коментар #1 от "осраински":Карелия да се връща у дома
Коментиран от #8
20:06 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДрайвингПлежър
Затвориха вратата, през която влизаше ханата... а Русия не забравя!
20:07 01.11.2026
8 осраински
До коментар #5 от "7827":Мъже, опитали се да избягат от Украйна и попаднали в беда, са били спасени в планините на Румъния. Трима украински граждани, страдащи от тежко изтощение, бяха спасени във високопланински район на Румъния.
20:07 01.11.2026
9 Така Така
Коментиран от #17
20:11 01.11.2026
10 Вие и за украинците
До коментар #1 от "осраински":така казвахте.
Виж Ко става 5 години вече
Коментиран от #16
20:14 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Как се казваше оня техния
До коментар #1 от "осраински":Стуб или Ступ, или Снуп?
20:19 01.11.2026
15 Спецназ
А???
Шведи, Канадци и Чехи ще ги бият пак с по 5-0!
ФАКТ!
20:25 01.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нищо...
До коментар #9 от "Така Така":...подобно, тия нарочно са поставени на тия позиции, други управляват, тия са марионетки, нашите също и всички изпълняват роли срещу тлъсти хонорари .... олигарсите навсякъде управляват и капитализма се указа най уродливата политики...физическо лице да има милиарди, без измами няма как да ги има и това им позволява да купуват цели правителства и организации
Коментиран от #18
21:09 01.11.2026
18 За това
До коментар #17 от "Нищо...":Китай прогресира, със смесена икономика...2/3 централизирана и 1/3 пазарна...гледай какво развитие, милиарадите се облагат много високо и над определени сума, избираш къде да ги даряваш, не са ваши
21:20 01.11.2026