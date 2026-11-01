Финландия заплаши да спре достъпа на руски спортисти

Финландия може да забрани достъпа на руски спортисти през 2027 г., ако Русия продължи войната си срещу Украйна. Това заяви финландската министърка на външните работи Елина Валтонен, след като Спортният арбитражен съд отвори пътя за връщането на руски отбори в състезанията на Международната федерация по хокей на лед.

„Ако Русия продължи настъпателната си война, руските спортисти няма да имат нищо общо с Финландия през следващата година. Възнамерявам да прокарам необходимите мерки през следващите дни“, написа Валтонен.

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По думите на министърката Европейската комисия работи по предложение за ограничаване на достъпа на руски спортисти до Шенгенската зона. Валтонен заяви още, че ще настоява за по-строги правила при разглеждането на заявленията за визи от руски граждани, включително за промени в законодателството на Европейския съюз, които да позволят забрана за издаване на туристически визи.

Изявлението беше направено на фона на решението за участието на Русия в международните хокейни турнири през сезон 2026/2027. Международната федерация по хокей на лед съобщи, че решението на Спортния арбитражен съд позволява на руската федерация да включва свои отбори във всички първенства с незабавен ефект.

Сред засегнатите състезания е световното първенство за мъже през 2027 г. Турнирът ще се проведе в Германия, а руската селекция може да заеме мястото на Украйна. Международната федерация посочи, че решението има практически последици за състезанията, които вече са в напреднал етап на подготовка, включително за формата, програмата, пътуванията и мерките за сигурност.

По-рано през годината федерацията беше заявила, че Русия няма да бъде допусната до мъжкото световно първенство през 2027 г. заради опасения, свързани със сигурността, безопасността и спортната почтеност. След последвалото решение на Спортния арбитражен съд обаче Международната федерация по хокей на лед обяви, че ще трябва да съобрази действията си с постановлението.

Финландия въведе още през 2022 г. забрана за издаване на визи на руски граждани за несъществено пътуване, припомни Валтонен в своята позиция. Сега тя настоява ограниченията да бъдат разширени на европейско ниво и да обхванат руските спортисти.

Подобна възможност се обсъжда и в Швеция. Стокхолм проучва дали да отказва визи на руски и беларуски спортисти, които искат да участват в международни състезания на шведска територия.