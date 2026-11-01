Карлос Алкарас триумфира във Виена след категорична победа над Де Минор

Карлос Алкарас спечели титлата на турнира от категория ATP 500 във Виена, след като се наложи убедително над австралиеца Алекс де Минор с 6:1, 6:4 във финалния двубой, игран на 1 ноември 2026 година. Испанецът демонстрира отлична форма и се нуждаеше от малко повече от час и половина, за да стигне до поредния трофей в кариерата си.

Водачът в схемата започна финала по впечатляващ начин и още от първите разигравания наложи своя ритъм. Алкарас доминираше през целия първи сет, в който даде само един гейм на своя съперник и поведе след 6:1.

Във втората част Де Минор успя да се противопостави по-сериозно, но испанският тенисист запази спокойствие и реализира решаващ пробив. Това му позволи да затвори сета с 6:4 и да си осигури шампионския трофей.

Успехът затвърди и превъзходството на Алкарас в преките сблъсъци между двамата. Испанецът вече има пет победи от пет изиграни официални мача срещу австралиеца в последните им срещи.

Титлата във Виена е общо 28-а за Алкарас на професионално ниво и четвърта за него през 2026 година. През настоящия сезон испанецът вече триумфира на Откритото първенство на Австралия, както и на турнирите в Доха и Токио.

Постиженията му са още по-впечатляващи на фона на трудния период, през който премина. През април Алкарас получи контузия на китката по време на турнира в Барселона, заради която остана извън корта в продължение на четири месеца и половина.

След триумфа в австрийската столица испанецът ще насочи вниманието си към заключителната част от сезона. Пред него предстоят Мастърс турнирът в Париж и Финалите на ATP в Торино, където ще има възможност да добави още отличия към впечатляващата си колекция.