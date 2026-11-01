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Карлос Алкарас триумфира във Виена след категорична победа над Де Минор

Карлос Алкарас триумфира във Виена след категорична победа над Де Минор

1 Ноември, 2026 21:41 530 0

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Австралиецът успя да спечели едва пет гейма

Карлос Алкарас триумфира във Виена след категорична победа над Де Минор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас спечели титлата на турнира от категория ATP 500 във Виена, след като се наложи убедително над австралиеца Алекс де Минор с 6:1, 6:4 във финалния двубой, игран на 1 ноември 2026 година. Испанецът демонстрира отлична форма и се нуждаеше от малко повече от час и половина, за да стигне до поредния трофей в кариерата си.

Водачът в схемата започна финала по впечатляващ начин и още от първите разигравания наложи своя ритъм. Алкарас доминираше през целия първи сет, в който даде само един гейм на своя съперник и поведе след 6:1.

Във втората част Де Минор успя да се противопостави по-сериозно, но испанският тенисист запази спокойствие и реализира решаващ пробив. Това му позволи да затвори сета с 6:4 и да си осигури шампионския трофей.

Успехът затвърди и превъзходството на Алкарас в преките сблъсъци между двамата. Испанецът вече има пет победи от пет изиграни официални мача срещу австралиеца в последните им срещи.

Титлата във Виена е общо 28-а за Алкарас на професионално ниво и четвърта за него през 2026 година. През настоящия сезон испанецът вече триумфира на Откритото първенство на Австралия, както и на турнирите в Доха и Токио.

Постиженията му са още по-впечатляващи на фона на трудния период, през който премина. През април Алкарас получи контузия на китката по време на турнира в Барселона, заради която остана извън корта в продължение на четири месеца и половина.

След триумфа в австрийската столица испанецът ще насочи вниманието си към заключителната част от сезона. Пред него предстоят Мастърс турнирът в Париж и Финалите на ATP в Торино, където ще има възможност да добави още отличия към впечатляващата си колекция.


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