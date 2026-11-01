Селтик върви назад след шест загуби в 10 мача

Селтик загуби шест от последните си 10 мача и е изправен пред въпроса дали сезонът му не поема в посока на регресия. Тимът остава начело в шотландското първенство, но равенството 2:2 с Дънди Юнайтед се оказа пропусната възможност за увеличаване на преднината.

След пораженията от Рейнджърс за Купата на лигата и в първенството Селтик реагира с победа над Мъдъруел, разгроми Хартс със 7:1 и спечели с 2:1 срещу Хибърниън след обрат. Тези резултати временно стабилизираха отбора, но равенството с Дънди Юнайтед отново постави под съмнение постоянството му.

Рейнджърс и Хартс получиха възможност да намалят изоставането си, ако спечелят отложените си мачове. Рейнджърс вече си осигури място във финала за Купата на лигата след победа над Абърдийн, което допълнително засили натиска върху лидера.

На Селтик му предстои домакинство срещу Бешикташ в Лига Европа. Шотландският тим започна турнира с три поражения и се нуждае от победа, за да запази реални шансове за продължаване.

Бившият вратар на Селтик Пат Бонър определи уикенда като „брилянтен“ за Рейнджърс в ефира на BBC Radio Scotland.

„Те са на финала за купата, а загубата на Селтик им позволява, когато изиграят отложения си мач, да съкратят разликата. Това поставя огромен натиск върху Селтик, а европейският мач идва още в средата на седмицата. Ще бъде трудно за отбора да се възстанови от това“, каза Бонър.

Така Селтик влиза в следващия си мач с два непосредствени проблема: необходимостта да задържи преднината си в първенството и слабия старт в Лига Европа. Резултатът срещу Бешикташ ще покаже дали тимът може да прекъсне негативната серия или кризата ще се задълбочи.

Източник: bbc.co.uk