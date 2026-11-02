Мартин Великов ще свири в Младежката лига на УЕФА

Мартин Великов получи назначение за главен съдия на мача между Будьо/Глимт и Лил от Младежката лига на УЕФА. Двубоят е насрочен за 3 ноември на стадион „Аспмира“ в норвежкия град Будьо, показва програмата на европейската футболна централа.

В съдийската бригада ще бъдат още българите Христо Хаджийски и Красимир Атанасов. Четвърти съдия е норвежецът Мартин Берг. Според информацията на „Фокус“ съдийски наблюдател на срещата ще бъде германецът Кнут Керхер.

Назначението е първо за Великов в турнира, който събира младежките формации на водещи европейски клубове. От 2026 г. той е международен съдия на ФИФА, а първият му международен мач е европейската квалификация между отборите до 21 години на Белгия и Беларус, играна на 25 септември. В българския елит Великов е част от съдийския състав на Първа лига от сезон 2024/2025. До момента е ръководил 35 срещи в професионалния футбол.