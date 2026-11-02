Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мартин Великов ще свири в Младежката лига на УЕФА

Мартин Великов ще свири в Младежката лига на УЕФА

2 Ноември, 2026 14:06 389 0

  • мартин великов-
  • младежка лига на уефа-
  • български съдии-
  • будьо/глимт-
  • лил

Българският арбитър получи назначение за двубоя между Будьо/Глимт и Лил в Норвегия

Мартин Великов ще свири в Младежката лига на УЕФА - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мартин Великов получи назначение за главен съдия на мача между Будьо/Глимт и Лил от Младежката лига на УЕФА. Двубоят е насрочен за 3 ноември на стадион „Аспмира“ в норвежкия град Будьо, показва програмата на европейската футболна централа.

В съдийската бригада ще бъдат още българите Христо Хаджийски и Красимир Атанасов. Четвърти съдия е норвежецът Мартин Берг. Според информацията на „Фокус“ съдийски наблюдател на срещата ще бъде германецът Кнут Керхер.

Назначението е първо за Великов в турнира, който събира младежките формации на водещи европейски клубове. От 2026 г. той е международен съдия на ФИФА, а първият му международен мач е европейската квалификация между отборите до 21 години на Белгия и Беларус, играна на 25 септември. В българския елит Великов е част от съдийския състав на Първа лига от сезон 2024/2025. До момента е ръководил 35 срещи в професионалния футбол.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове