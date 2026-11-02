Нови обвинения срещу Джани Инфантино: ФИФА платила 4 милиона долара негови данъци

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отново се оказа в центъра на спорни разкрития, свързани с финансовата политика и прозрачността на световната футболна централа. Според съвместно разследване на американския „Ню Йорк Таймс“ и френския „Льо Монд“ организацията е поела данъчните му задължения в САЩ за периода 2024–2026 година. Общата стойност на плащанията се оценява на около 4 милиона долара.

Системата за данъчно изравняване на ФИФА е въведена, за да компенсира служители, преместили се в Съединените щати във връзка с подготовката за Световното първенство. Целта е разликите между данъчните режими да не водят до финансови загуби или допълнителни облаги за персонала.

Според публикациите обаче този механизъм е предназначен единствено за служителите на централата, а не за избрани ръководители. Въпреки това специална процедура е позволила президентът Инфантино да се възползва от подобно облекчение.

Разследването твърди, че през 2024 година малка комисия, отговаряща за възнагражденията на висшите служители, е одобрила изключението. Решението обаче не е било отразено в официалната документация на ФИФА, което поражда въпроси около начина, по който е взето и отчетено.

В публикациите се посочва и участието на швейцарския адвокат Бруно Киоменто – председател на независимия Комитет по управление, одит и съответствие на ФИФА. Той е близък приятел на Инфантино от около две десетилетия и според разследването е участвал в обсъждането на въпроса с данъчните привилегии.

Киоменто също е получил някои специални условия във федерацията. Той е единственият председател на комитет с VIP акредитация за Световното първенство, която му дава възможност да избира срещите, на които да присъства.

Друг детайл, посочен в разследването, е неговото годишно възнаграждение от 250 000 швейцарски франка. То се изплаща в местната валута, докато останалите председатели на комитети получават заплатите си в американски долари.

Новите разкрития идват на фона на критики към Инфантино заради неуспешен проект от миналия юли, свързан с продажбата на права за Световното първенство на частни инвеститори. Идеята срещна съпротива от европейски футболни федерации, като някои от тях дори отправиха предупреждения за възможен бойкот.

Междувременно на 18 март във Ванкувър, Канада, предстоят президентските избори във ФИФА. Към момента Инфантино е единственият обявен кандидат за четвърти мандат начело на световната футболна централа.