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Над 1600 фенове на ЦСКА вече си осигуриха билети за гостуването на Панатинайкос

Над 1600 фенове на ЦСКА вече си осигуриха билети за гостуването на Панатинайкос

2 Ноември, 2026 18:50 441 1

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Мачът е на 5 ноември (четвъртък) от 22:00 часа

Над 1600 фенове на ЦСКА вече си осигуриха билети за гостуването на Панатинайкос - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще разчита на сериозна подкрепа от трибуните при визитата си на Панатинайкос в Лигата на конференциите. Срещата от третия кръг на основната фаза на турнира ще се проведе на 5 ноември (четвъртък) от 22:00 часа.

Три дни преди двубоя малко над 1600 привърженици на „червените“ вече са закупили билети за гостуването в Атина. Домакините са отделили за феновете на ЦСКА около 3500 места на Олимпийския стадион.

Съоръжението разполага с капацитет от приблизително 70 000 зрители, а очакванията са българският тим да получи солидна подкрепа в европейския сблъсък.


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