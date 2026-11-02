Над 1600 фенове на ЦСКА вече си осигуриха билети за гостуването на Панатинайкос

ЦСКА ще разчита на сериозна подкрепа от трибуните при визитата си на Панатинайкос в Лигата на конференциите. Срещата от третия кръг на основната фаза на турнира ще се проведе на 5 ноември (четвъртък) от 22:00 часа.

Три дни преди двубоя малко над 1600 привърженици на „червените“ вече са закупили билети за гостуването в Атина. Домакините са отделили за феновете на ЦСКА около 3500 места на Олимпийския стадион.

Съоръжението разполага с капацитет от приблизително 70 000 зрители, а очакванията са българският тим да получи солидна подкрепа в европейския сблъсък.