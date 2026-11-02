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Черно море пречупи Ботев Враца с дузпа и се изкачи в класирането

Черно море пречупи Ботев Враца с дузпа и се изкачи в класирането

2 Ноември, 2026 20:31 420 1

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Варненският тим събра 12 точки и вече заема деветото място

Черно море пречупи Ботев Враца с дузпа и се изкачи в класирането - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Черно море записа минимална победа с 1:0 над Ботев Враца в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Тича“ започна с час и половина закъснение заради наводнения терен, а единственото попадение падна от дузпа през второто полувреме.

Двата отбора имаха възможности да открият резултата още преди почивката. В 7-ата минута Мигел Барандаш се озова зад защитата на врачани, но Иван Горанов се намеси решително и блокира удара му. Малко след това Мартин Смоленски получи добра възможност в наказателното поле, но стреля право в ръцете на вратаря Томов.

В 25-ата минута Хосе Гайегос пропусна отличен шанс за гостите. Той се справи с Ертан Томбак, но завършващият му удар не затрудни стража на Черно море. Пет минути по-късно Даниел Генов също потърси целта, но топката премина встрани от вратата.

След почивката домакините отново бяха поставени под напрежение. В 62-рата минута Смоленски отправи опасен изстрел, но Томов реагира отлично. При добавката Гайегос не успя да се възползва от открилата се възможност и изпрати топката над напречната греда.

Решаващият момент в срещата дойде в 70-ата минута. След неразбирателство между Иван Горанов и Александър Бучков, първият извърши нарушение с шпагат срещу Селсо Сидней в наказателното поле. Главният съдия посочи бялата точка.

Самият Сидней се нагърби с изпълнението и не сгреши. Той стреля прецизно по земя в долния десен ъгъл и не остави шансове на Томов, осигурявайки трите точки за варненци.

С успеха Черно море събра 12 точки и заема деветото място в класирането. Ботев Враца остава на 11-а позиция с 10 пункта.


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