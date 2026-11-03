ЛеБрон отпи от вино на фен по време на мача с Чикаго

ЛеБрон Джеймс отпи от вино на фен по време на мача между Филаделфия и Чикаго, спечелен от домакините със 126:107. 41-годишният баскетболист преследваше топката и влезе сред публиката, където успя да избегне сблъсък с фен и неговата приятелка. След това взе пластмасова чаша с вино и отпи набързо.

Кадрите бяха показани на видеотаблото в залата и предизвикаха бурна реакция от публиката. Съотборниците на Джеймс също приеха случката с усмивки.

„Добро беше“, каза Джеймс след мача, когато бе попитан за вкуса на виното.

На игрището Джеймс завърши с 15 точки, 7 борби и 9 асистенции. Тайрис Макси бе най-резултатен за Филаделфия с 26 точки, Джейлън Браун добави 25, а ВиДжей Еджкъмб вкара 21. Джоел Ембийд се отчете с 15 точки. Стартовата петица на домакините събра общо 102 точки.

Успехът изкачи Филаделфия до баланс 7-1 след първите осем мача от редовния сезон на НБА. Срещата предложи и поредна кратка танцова сцена на игрището, в която участваха Макси, Джеймс и Браун.

В останалите двубои от нощта Лука Дончич вкара 42 точки за победата на Лос Анджелис над Маями със 138:117. Стеф Къри реализира 34 точки при успеха на Голдън Стейт над Финикс със 116:113, а Шей Гилджъс-Александър отбеляза 43 точки за победата на Оклахома над Кливлънд със 117:112.