Джокович се чувства по-добре преди „Мастърс“ в Париж

Новак Джокович заяви, че се чувства по-добре и е близо до решаването на здравословните проблеми, които го измъчваха през сезона. Сърбинът започва участието си на „Мастърс“ турнира в Париж с ясна цел – силно представяне, което може да му осигури място на Финалите на АТП в Торино.

Джокович изостава с 334 точки от испанеца Рафаел Ходар, който заема последната позиция за надпреварата на осемте най-добри тенисисти през годината. Финалният турнир ще се проведе в средата на ноември.

„През тази година фокусът се измести към това да се чувствам добре на корта, а не толкова да играя добре, честно казано, защото на повечето турнири, на които участвах – а те не бяха много – здравословно беше голяма борба за мен“, каза Джокович пред репортери, цитиран от „Ройтерс“.

39-годишният тенисист допълни, че затрудненията му не са били свързани с подготовката или тренировките. „Това нямаше нищо общо с подготовката ми или с това дали тренирам достатъчно. Но има много хора, които обичат да изразяват експертно мнение и си мислят, че знаят точно какво се случва с мен, но те въобще не са наясно“, заяви той.

Джокович достигна финала на Откритото първенство на Австралия и полуфинала на „Уимбълдън“, но отпадна рано на „Ролан Гарос“ и на Откритото първенство на САЩ. През октомври той спечели 102-рия си трофей като професионалист в Пекин.

След триумфа в китайската столица последваха ранни отпадания в Шанхай и Базел. Въпреки това Джокович оцени положително представянето си в някои от последните турнири.

„Винаги когато се чувствах по-добре на корта, а напоследък това е така, се доближавам до решаването на проблемите, през които преминах в последните 12 месеца“, каза сърбинът.

Той определи седмицата в Пекин като най-добрата си за годината след Откритото първенство на Австралия. Джокович посочи, че в Базел също е играл добре, въпреки ранното отпадане след оспорван мач.

„Сега просто искам да опитам да се наслаждавам на последните няколко седмици от сезона и основно да се чувствам по-добре на корта. След това ще дойде и по-доброто представяне. Ще видим какво ще стане“, добави той. Джокович е поставен под номер 10 в схемата на турнира в Париж и започва срещу Валентен Вашро от Монако. Съперникът му спечели титлата в Базел през предходния уикенд.

Сърбинът е седемкратен шампион на „Мастърс“ турнира във френската столица. Успех в Париж би увеличил шансовете му да намери място сред участниците във Финалите на АТП, а също така би дал нов импулс на опита му да спечели рекордна 25-а титла от Големия шлем. Последният му триумф в турнирите от тази категория е на Откритото първенство на САЩ през 2023 година.