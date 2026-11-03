24-годишна състезателка почина след маратона в Ню Йорк

24-годишната Рейчъл Апа почина след като се срути в Сентръл парк по време на маратона в Ню Йорк. До финала са оставали около две мили. Тя е колабирала около 13:30 часа, а смъртта ѝ е била констатирана в 21:40 часа в медицинския център „Маунт Синай“. Болничният социален работник Михаела Никълъс първа се е притекла на помощ, но не е успяла да напипа пулс. Двама лекари от публиката са започнали да извършват сърдечен масаж, като са се редували. Скоро след това медицински екип на организаторите от „Ню Йорк Роуд Рънърс“ е пристигнал с дефибрилатор, а парамедици са откарали Апа в болницата.

Бащата на състезателката Стив Апа е заявил, че дъщеря му е починала от рабдомиолиза — състояние, при което скелетната мускулна тъкан се разрушава бързо и отделя вредни вещества в кръвта. „Това е непостижимо за разбиране. Перфектно здраве, перфектна форма, 24 години“, е казал Стив Апа.

Рейчъл Апа е завършила университета „Бъкнел“ и е бивша състезателка по хокей на трева. Работила е като продуктов мениджър в компания за електрически компоненти и е учила за магистърска степен по бизнес администрация в университета „Чарлстън Саутърн“. Тя е бягала в подкрепа на фондация, която набира средства за изследвания и лечение на болестта на Паркинсон. Нейният дядо, когото тя е описвала като свой модел за подражание, е починал от заболяването през 2022 година.

Майката на Рейчъл, Мишел, е била на трасето и е записала видео на дъщеря си в Куинс. Баща ѝ е следял състезанието от дома им в Люисбъри, Пенсилвания, и ѝ е изпращал окуражителни съобщения. На 18-ата миля тя му е отговорила с „Боли“, а една миля по-късно — с „Боли, боли“. На 23-ата миля е написала „финалната отсечка“. След това двамата не са разговаряли.

Майката е разбрала, че нещо не е наред, когато приложението за проследяване е показало, че Рейчъл е спряла около 24-ата миля. Тя е пристигнала в Сентръл парк, когато дъщеря ѝ е била отвеждана с линейка.

„Дълбоко сме натъжени от смъртта на една от нашите бегачки след вчерашното състезание. Нашите мисли и искрени съболезнования са със семейството, приятелите и цялата общност на бегачите“, са заявили от „Ню Йорк Роуд Рънърс“.

Според организаторите Рейчъл Апа е първата участничка, починала по време на маратона в Ню Йорк от 2024 година. През 2007 година американският състезател Райън Шей, петкратен национален шампион, почина в Сентръл парк по време на олимпийските квалификации по маратон, проведени ден преди състезанието.