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24-годишна състезателка почина след маратона в Ню Йорк

24-годишна състезателка почина след маратона в Ню Йорк

3 Ноември, 2026 10:01 719 5

  • маратон в ню йорк-
  • рейчъл апа-
  • рабдомиолиза-
  • лека атлетика-
  • ню йорк

Рейчъл Апа се срути в Сентръл парк, когато до финала оставаха около две мили. Баща ѝ посочи рабдомиолиза като причина за смъртта

24-годишна състезателка почина след маратона в Ню Йорк - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

24-годишната Рейчъл Апа почина след като се срути в Сентръл парк по време на маратона в Ню Йорк. До финала са оставали около две мили. Тя е колабирала около 13:30 часа, а смъртта ѝ е била констатирана в 21:40 часа в медицинския център „Маунт Синай“. Болничният социален работник Михаела Никълъс първа се е притекла на помощ, но не е успяла да напипа пулс. Двама лекари от публиката са започнали да извършват сърдечен масаж, като са се редували. Скоро след това медицински екип на организаторите от „Ню Йорк Роуд Рънърс“ е пристигнал с дефибрилатор, а парамедици са откарали Апа в болницата.

Бащата на състезателката Стив Апа е заявил, че дъщеря му е починала от рабдомиолиза — състояние, при което скелетната мускулна тъкан се разрушава бързо и отделя вредни вещества в кръвта. „Това е непостижимо за разбиране. Перфектно здраве, перфектна форма, 24 години“, е казал Стив Апа.

Рейчъл Апа е завършила университета „Бъкнел“ и е бивша състезателка по хокей на трева. Работила е като продуктов мениджър в компания за електрически компоненти и е учила за магистърска степен по бизнес администрация в университета „Чарлстън Саутърн“. Тя е бягала в подкрепа на фондация, която набира средства за изследвания и лечение на болестта на Паркинсон. Нейният дядо, когото тя е описвала като свой модел за подражание, е починал от заболяването през 2022 година.

Майката на Рейчъл, Мишел, е била на трасето и е записала видео на дъщеря си в Куинс. Баща ѝ е следял състезанието от дома им в Люисбъри, Пенсилвания, и ѝ е изпращал окуражителни съобщения. На 18-ата миля тя му е отговорила с „Боли“, а една миля по-късно — с „Боли, боли“. На 23-ата миля е написала „финалната отсечка“. След това двамата не са разговаряли.

Майката е разбрала, че нещо не е наред, когато приложението за проследяване е показало, че Рейчъл е спряла около 24-ата миля. Тя е пристигнала в Сентръл парк, когато дъщеря ѝ е била отвеждана с линейка.

„Дълбоко сме натъжени от смъртта на една от нашите бегачки след вчерашното състезание. Нашите мисли и искрени съболезнования са със семейството, приятелите и цялата общност на бегачите“, са заявили от „Ню Йорк Роуд Рънърс“.

Според организаторите Рейчъл Апа е първата участничка, починала по време на маратона в Ню Йорк от 2024 година. През 2007 година американският състезател Райън Шей, петкратен национален шампион, почина в Сентръл парк по време на олимпийските квалификации по маратон, проведени ден преди състезанието.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хорейшо

    2 1 Отговор
    Това "се срути"..... създава доста трудност на въображението.

    Коментиран от #4

    10:25 03.11.2026

  • 2 Сила

    4 0 Отговор
    СПОРТА НЕ Е ЗДРАВЕ !!!

    10:26 03.11.2026

  • 3 Индийците

    3 0 Отговор
    не стават за маратонци, а и влажността от над 100% в района е убийствена за нетренирани. Дори по-слаба физическа активност в летните жеги може да бъде убийствена за външни ......

    10:51 03.11.2026

  • 4 DW смърди

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хорейшо":

    Това "срутване" идва директно от гугъл, а нашите "аффтори" не могат/знаят или не им се занимава да го заменят с по-подходящото припадна/колабира.
    Да, наистина дразни, но "тук е така"...

    Коментиран от #5

    11:07 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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