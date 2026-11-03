Трима дебютанти за последните два мача от Лигата на нациите. Ето и пълния състав

Атанас Рибарски обяви състава на България за последните два мача от група С4 на Лигата на нациите. В списъка от 24 футболисти попаднаха трима дебютанти за мъжкия национален отбор – защитникът на Лудогорец Симеон Шишков, полузащитникът на АЕК Ларнака Иван Панков и нападателят на Черно море Георги Лазаров.

20-годишният Шишков се утвърди като титуляр на левия фланг на защитата на Лудогорец през настоящия сезон. Той вече има участия за младежкия национален отбор, но за първи път е повикан при мъжете. Панков също е на 20 години и може да играе както в средата на терена, така и като десен защитник. Той премина в АЕК Ларнака през лятото.

Сред вратарите отново е Пламен Андреев. Стражът на Дебрецен вече е попадал в състава на България, но все още очаква своя дебют с националната фланелка. Първият от двата мача е срещу Исландия на 13 ноември от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Три дни по-късно България ще гостува на Естония в Талин. Двубоят е насрочен за 16 ноември от 19:00 часа българско време.

До тези срещи националният отбор стигна след загуба с 0:3 от Исландия като гост и победа с 2:0 над Люксембург през октомври. Успехът в Люксембург беше първият за България в турнира и запази шансовете на тима за по-добро класиране в групата.

Рибарски ще води отбора до края на Лигата на нациите, докато Българският футболен съюз подготвя избора на постоянен селекционер. Президентът на БФС Георги Иванов потвърди, че решението за временния наставник е свързано с необходимостта да се спечели време за избора на нов треньор.

„Момчетата имат достатъчно футболно самочувствие, което показват в клубовете си. Трябва малко повече настроение. Оценката ми за изминалите седем дни е позитивна“, заяви Атанас Рибарски пред БГНЕС.

Пълният състав на България

Вратари: Даниел Наумов, Пламен Андреев, Алекс Божев.

Защитници: Емил Ценов, Симеон Шишков, Росен Божинов, Теодор Иванов, Иван Турицов, Християн Петров, Димитър Велковски, Стефан Велков, Йоан Стоянов.

Полузащитници: Илия Груев, Андриан Краев, Ивайло Чочев, Иван Панков, Асен Чандъров, Георги Русев.

Нападатели: Марин Петков, Лукас Петков, Мартин Минчев, Атанас Илиев, Георги Лазаров, Кристиян Балов.



