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Трима дебютанти за последните два мача от Лигата на нациите. Ето и пълния състав

Трима дебютанти за последните два мача от Лигата на нациите. Ето и пълния състав

3 Ноември, 2026 10:51 462 1

  • български национален отбор-
  • атанас рибарски-
  • лига на нациите-
  • иcландия-
  • естония

Симеон Шишков, Иван Панков и Георги Лазаров получиха първи повиквателни за мъжкия национален отбор. Пламен Андреев отново е сред избраниците

Трима дебютанти за последните два мача от Лигата на нациите. Ето и пълния състав - 1
Снимка: БГНЕС
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Атанас Рибарски обяви състава на България за последните два мача от група С4 на Лигата на нациите. В списъка от 24 футболисти попаднаха трима дебютанти за мъжкия национален отбор – защитникът на Лудогорец Симеон Шишков, полузащитникът на АЕК Ларнака Иван Панков и нападателят на Черно море Георги Лазаров.

20-годишният Шишков се утвърди като титуляр на левия фланг на защитата на Лудогорец през настоящия сезон. Той вече има участия за младежкия национален отбор, но за първи път е повикан при мъжете. Панков също е на 20 години и може да играе както в средата на терена, така и като десен защитник. Той премина в АЕК Ларнака през лятото.

Сред вратарите отново е Пламен Андреев. Стражът на Дебрецен вече е попадал в състава на България, но все още очаква своя дебют с националната фланелка. Първият от двата мача е срещу Исландия на 13 ноември от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Три дни по-късно България ще гостува на Естония в Талин. Двубоят е насрочен за 16 ноември от 19:00 часа българско време.

До тези срещи националният отбор стигна след загуба с 0:3 от Исландия като гост и победа с 2:0 над Люксембург през октомври. Успехът в Люксембург беше първият за България в турнира и запази шансовете на тима за по-добро класиране в групата.

Рибарски ще води отбора до края на Лигата на нациите, докато Българският футболен съюз подготвя избора на постоянен селекционер. Президентът на БФС Георги Иванов потвърди, че решението за временния наставник е свързано с необходимостта да се спечели време за избора на нов треньор.

„Момчетата имат достатъчно футболно самочувствие, което показват в клубовете си. Трябва малко повече настроение. Оценката ми за изминалите седем дни е позитивна“, заяви Атанас Рибарски пред БГНЕС.

Пълният състав на България

Вратари: Даниел Наумов, Пламен Андреев, Алекс Божев.

Защитници: Емил Ценов, Симеон Шишков, Росен Божинов, Теодор Иванов, Иван Турицов, Християн Петров, Димитър Велковски, Стефан Велков, Йоан Стоянов.

Полузащитници: Илия Груев, Андриан Краев, Ивайло Чочев, Иван Панков, Асен Чандъров, Георги Русев.

Нападатели: Марин Петков, Лукас Петков, Мартин Минчев, Атанас Илиев, Георги Лазаров, Кристиян Балов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    За от Левски Кристиан Димитров е странно, че не е повикан.
    Светослав Вуцов не заслужава да е в състава, че от началото на сезона направи примерно 7-8 фрапантни грешки (разни не фатални - срещу АЕК 3, с 2 подавания на противници и за 3-и гол) и дори в Левски май вече ползват и друг вратар.
    Иначе разни играчи от състава са били юноши на Левски или развивани там.
    ЦСКА-София за евротурнири излиза без българи или с по 1.
    Лудогорец само по принуда пускат българин заради новото правило и отделно Чочев, но не ги следя.
    ЦСКА 1948 има трима (Георги Русев, Атанас Илиев, Алекс Божев). Там заради новото правило (за от българска школа роден до 2003г) прецакани се оказаха другите вратари (Маринов, Шейтанов). Но реално те са произвели от извиканите Даниел Наумов, Емил Ценов, Росен Божинов, Теодор Иванов (купен от другото ЦСКА) и възстановиха Ивайло Чочев. От споменатите Алекс Божев и Росен Божинов са били юноши на другото ЦСКА. Колкото и да не се виждаше продуктивност от преди налагането на българи там, то все пак в националният има доста от тях. Минаха на налагане на чужденци.
    Петия в класирането Ботев Пловдив има 2 Даниел Наумов и Асен Чандъров.
    Но от един вид водещите ни клубове едвам се събират хора за националния.

    11:09 03.11.2026

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