Ботев Враца ще обжалва съдийството след загубата във Варна

Ботев Враца ще подаде жалба до Съдийската комисия на Българския футболен съюз след загубата с 0:1 от Черно море във Варна. Клубът ще приложи видеоматериали и конкретни доказателства, с които ще оспори решенията на съдийския екип и организацията около двубоя от 14-ия кръг на Първа лига.

Единственият гол на стадион „Тича“ падна в 70-ата минута. Селсо Сидни реализира отсъдена в полза на домакините дузпа. Мачът започна с час и половина закъснение заради проливния дъжд и тежкото състояние на терена – началният час беше променен последователно от 17:00 на 18:00 и на 18:30 часа. Врачани посочват като спорен епизода от 94-ата минута. Според клуба Касим Хаджи е играл първи с топката в наказателното поле, след което футболист на Черно море с номер 50 е извършил действие, което представлява нарушение. Главният съдия Любослав Любомиров не е отсъдил нарушение, а последвалата близо четириминутна проверка на ВАР не е променила решението.

„Настояваме за ясен отговор какво точно е проверявал ВАР и защо спорните ситуации не бяха оценени по един и същ критерий“, заявиха от Ботев Враца. ВАР съдия в срещата е бил Димитър Димитров. От клуба посочват, че вече са депозирали две официални жалби срещу неговото съдийство.

Ботев Враца твърди, че двата треньорски щаба са изразили резерви за състоянието на терена и безопасността на футболистите, но съдийският екип е настоял срещата да се проведе. От клуба посочват още, че до ръководството е достигнала информация за предварително закупени самолетни билети и служебни ангажименти на представители на бригадата.

Като отделен въпрос е посочено твърдението, че Любослав Любомиров е бил определен за отговорник на съдийската бригада за мача от Шампионската лига за юноши между Септември и Фиорентина. Ботев Враца настоява Съдийската комисия да установи дали тези ангажименти са повлияли върху решението двубоят да не бъде отложен за следващия ден.

Клубът твърди още, че съдийският наблюдател Ивелин Занев е получил късно указание да потегли от Русе към Варна и затова срещата е започнала без традиционния предварителен съдийски инструктаж. Ботев Враца очаква от Българския футболен съюз и Съдийската комисия обективна проверка, публични отговори и действия по изложените въпроси.