Лука Дончич наниза 42 точки при успех на Лейкърс

Лука Дончич отбеляза 42 точки, добави 13 асистенции и 7 борби при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Маями Хийт със 138:117 в мач от редовния сезон на НБА. Словенецът реализира шест тройки и записа поне 37 точки в пети пореден двубой. Дончич започна срещата с 16 точки, 5 асистенции и 4 борби още в първата четвърт. До почивката той вече имаше 24 точки, а след паузата добави още девет в рамките на първите четири минути и половина. Така Лейкърс увеличи преднината си до 93:74.

Маями не успя да върне интригата в заключителните минути. Дончич и Остин Рийвс останаха извън игра в началото на последната четвърт, след като домакините вече контролираха двубоя. Рийвс завърши с 27 точки, а Уокър Кеслър допринесе с дабъл-дабъл от 15 точки и 15 борби.

Успехът е четвърти за Лос Анджелис в последните пет мача и подобри баланса на тима до 6 победи и 2 загуби. Дончич записа четвъртия си мач с поне 40 точки в последните пет срещи, като в този период реализира средно по 43,4 точки на двубой.

„Искам да печеля всеки мач“, каза Дончич преди срещата с Маями, обобщавайки целта си за силния старт на сезона. Срещу Хийт той отново беше водещият реализатор и основният организатор на играта на Лейкърс.

За Маями Янис Адетокунбо приключи с 30 точки, 12 борби и 7 асистенции. Клей Томпсън отбеляза 19 точки, а Бам Адебайо добави 16. Хийт вече е с 2 победи и 5 загуби от началото на сезона. Лос Анджелис Лейкърс ще гостува на Сакраменто Кингс в следващия си двубой. Маями Хийт продължава гостуването си в Калифорния с мач срещу Лос Анджелис Клипърс.