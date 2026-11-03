Мохамед Ал Хаким ще свири Панатинайкос - ЦСКА, албанец ще свири на Левски

Шведският съдия Мохамед Ал Хаким ще ръководи мача между Панатинайкос и ЦСКА от третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят ще се играе в Атина на 5 ноември.

Помощници на 41-годишния рефер ще бъдат Мехмет Чулум и Фредрик Клювер, а четвърти съдия е Йоаким Сарс. Системата за видеопомощ ще бъде ръководена от полски екип - главен ВАР-арбитър е Павел Малец, а негов асистент ще бъде Корнел Пашкиевич. Предстоящият двубой ще бъде четвърти международен за Ал Хаким през есента. През настоящия сезон той беше четвърти съдия при срещата между Левски и Университатя Крайова от квалификациите за Шампионската лига.

Шведът е ръководил и два мача на Лудогорец в Лига Европа. През ноември 2025 г. той беше главен съдия на Ференцварош - Лудогорец, завършил 3:1, а през януари същата година ръководи двубоя Лудогорец - Мидтиланд, спечелен от датския тим с 2:0.

Ал Хаким има опит и с гръцкия футбол. През есента на 2023 година той е получил три назначения за мачове на Арис и по две за срещи на Панатинайкос и АЕК. Мохамед Ал Хаким е роден в Ирак, а на 8-годишна възраст се премества със семейството си в шведския град Кьопинг, където живее и днес. През 2015 година е избран за най-добър съдия в Швеция.

Името му беше свързано и с данъчен случай през 2021 година. Шведски медии съобщиха, че Ал Хаким не е декларирал част от възнагражденията си за международни мачове. Тогава той заяви: „Исках да постъпя правилно.“ Съдията посочи, че е коригирал данъчните си декларации. Извън футбола Ал Хаким работи в структурата на Шведските въоръжени сили.

Албанският съдия Еня Йорги пък получи наряд за домакинството на Левски срещу полския Ягелония от четвъртия кръг на Лига Европа. Двубоят ще се играе на 5 ноември на Националния стадион „Васил Левски“ и ще започне в 19:45 часа българско време.

Помощници на Йорги ще бъдат сънародниците му Денис Реджа и Ридигер Чокай. Четвърти съдия е Юджин Джая, също от Албания. За главен ВАР съдия е определен италианецът Даниеле Довери, а негов асистент ще бъде албанецът Алберт Дода. Еня Йорги е бил главен арбитър при гостуването на Лудогорец на АЕК Ларнака в груповата фаза на Лига Европа през 2018 година. Срещата на 25 октомври завършва 1:1. Лудогорец повежда в седмата минута чрез Джоди Лукоки, а домакините изравняват с дузпа на Хорхе Ларена, отсъдена за нарушение срещу Иван Тричковски.

В двубоя Йорги показва четири жълти картона, като три от тях са за футболисти на българския отбор – Натанаел, Яцек Гуралски и Сисиньо.

Албанецът е ръководил и приятелската среща между Република Северна Македония и България в Скопие на 29 март 2016 година, където българският национален тим спечели с 2:0 след голове на Димитър Рангелов и Александър Тонев преди почивката. Тогава съдията показва пет жълти картона.