Пет победи за български деца в академията на Рафа Надал

Пет победи записаха българските деца в първия ден на международните финали от веригата Kinder+ в академията на Рафаел Надал в Майорка, Испания.

При момичетата до 10 години Магдалена Атанасова започна с убедителен успех с 6:1, 6:0. Катлея Барболова също спечели първия си мач, като се наложи с 6:3, 6:2.

Във възрастовата група до 12 години Георги Минков победи с 6:1, 6:1, а Мартин Маринов се справи със съперника си с 6:0, 6:1. Ния Синчанова добави петия успех за България при момичетата до 12 години след 6:0, 6:1. Матео Нешев отстъпи с 5:7, 3:6, а Борис Бабанов загуби с 3:6, 2:6. Ема Костова бе близо до победата, но загуби драматично с 6:0, 6:7, 14:16.

Българските представители са излъчени след Мастърс турнирите от календара на Българската федерация по тенис. През 2026 г. в страната са проведени девет турнира за деца до 10 години и пет за състезатели до 12 години от веригата Kinder+.

Участието на осемте български тенисисти в международните финали е осигурено от Българската федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата „Тенисът – спорт за всички“. Треньори на тима в Майорка са Денислав Проданов и Марин Атанасов.