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Надал остави отворена вратата за нов мач с Федерер
  Тема: Известни личности

Надал остави отворена вратата за нов мач с Федерер

4 Ноември, 2026 06:26 330 0

  • рафаел надал-
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  • демонстративен мач-
  • големият шлем

Двете тенис легенди поддържат контакт почти всяка седмица, но все още няма конкретна дата и място за евентуалния демонстративен двубой

Надал остави отворена вратата за нов мач с Федерер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рафаел Надал остави отворена възможността отново да излезе на корта срещу Роджър Федерер. Испанската тенис легенда заяви, че двамата са обсъждали идеята за демонстративен мач, но все още няма конкретна договорка за дата, място или формат.

„Отворен съм към тази идея и проведох дълги разговори с Роджър. Да видим какво ще се случи в бъдеще – дали ще се случи нещо или не. Но поддържаме връзка почти всяка седмица. Говорим си много често и ако в даден момент намерим подходящия повод и подходящото място да направим нещо, ще разберете. Но засега още не знам“, каза Надал в интервю за TSN.

Изказването на Надал показва, че идеята е обсъждана между двамата, но не е превърната в официално организирано събитие. Испанецът не посочи кога би могъл да се състои мачът, къде би се играло и дали става дума за единичен двубой или за по-голямо демонстративно събитие.

Надал и Федерер са се срещали 40 пъти на корта, като испанецът има 24 победи. Съперничеството им се превърна в една от емблемите на модерния тенис и противопостави два различни стила – интензивността и силата на Надал срещу техничността и спокойствието на Федерер.

Двамата обсъждат не само възможността да играят отново, но и развитието на тениса. В разговорите им присъстват имената на Карлос Алкарас, Яник Синер и Александър Зверев – част от водещото поколение след ерата на големите съперници.

На въпрос дали сравняват собственото си поколение с настоящите звезди, Надал първоначално отговори шеговито: „Да, смятаме, че ние бяхме много, много по-добри. Да.“ След това уточни, че двамата разговарят за различни теми – голф, спорт и личните си възгледи.

„Споделяме мисли. Искам да кажа, нормални отношения“, добави испанецът.


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