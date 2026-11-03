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Ливърпул подготвя оферта от 100 млн. евро за звезда на Реал Мадрид

Ливърпул подготвя оферта от 100 млн. евро за звезда на Реал Мадрид

3 Ноември, 2026 14:26 842 0

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  • федерико валверде-
  • алексис мак алистър-
  • трансфери

Английският клуб вижда Валверде като възможен заместник на Алексис Мак Алистър. Реал Мадрид обаче не изглежда склонен да се раздели с ключовия си полузащитник

Ливърпул подготвя оферта от 100 млн. евро за звезда на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул планира да отправи оферта от 100 милиона евро за полузащитника на Реал Мадрид Федерико Валверде през предстоящия трансферен прозорец. Сумата се равнява на около 83 милиона паунда. Информацията е на TEAMtalk, като според публикацията английският клуб разглежда 28-годишния уругваец като възможен заместник на Алексис Мак Алистър, чието бъдеще на „Анфийлд“ е поставено под въпрос. Евентуалната сделка изглежда сложна, тъй като Валверде е важна част от плановете на Реал Мадрид. Испанският клуб едва ли ще приеме предложението, дори ако Ливърпул официално го отправи.

Полузащитникът поднови договора си с мадридчани до 2029 година и продължава да бъде сред основните фигури в състава. От присъединяването си към първия отбор той натрупа над 370 мача за Реал Мадрид и спечели 14 трофея.

Самият Валверде неведнъж е изразявал привързаността си към испанския клуб. След подновяването на договора си през 2023 г. той заяви „Аз съм в най-добрия клуб в света и съм много горд.“ На този фон Ламин Камара е посочен като по-реалистична цел за Ливърпул. 21-годишният полузащитник на Монако може да бъде предпочетен, ако английският клуб прецени, че привличането на Валверде е практически неизпълнимо.


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