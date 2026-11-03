БФС с информация за отложения мач Добруджа Добрич - Фратрия

Българският футболен съюз уведоми че срещата между Добруджа 1919 (Добрич) и Фратрия (Бенковски) от XIV кръг на Втора Лига, сезон 2026/2027, се отлага за друга дата заради неблагоприятните метеорологични условия.

Двубоят, първоначално насрочен за 2 ноември на стадион „Дружба“ в Добрич, беше отложен от главния съдия за 3 ноември от 17:30 ч.

Във връзка с обявения от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) червен код за обилни валежи в област Добрич, домакините отправиха писмено искане за пренасрочване на срещата. От Фратрия също изразиха писмено съгласие за определяне на нова дата.

Предвид предупреждението на НИМХ и изразеното писмено съгласие на двата клуба, отдел „Професионален футбол“ на БФС, в качеството си на администриращ орган на първенството, отлага срещата за друга дата с оглед безопасността на участниците и зрителите.

Новата дата и началният час на срещата ще бъдат обявени допълнително.