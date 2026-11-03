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Футболист на Локомотив Пловдив получи шест месеца пробация за счупен крак на малолетно момче

Футболист на Локомотив Пловдив получи шест месеца пробация за счупен крак на малолетно момче

3 Ноември, 2026 16:37 562 2

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Севи Идриз е осъден за умишлено причиняване на тежка телесна повреда

Футболист на Локомотив Пловдив получи шест месеца пробация за счупен крак на малолетно момче - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идриз е осъден на шест месеца пробация за умишлено причиняване на тежка телесна повреда на малолетно момче в Асеновград. Информацията е на вестник „Марица“.

Наказанието е постановено след споразумение с прокуратурата, одобрено от Районния съд в Асеновград на 29 октомври. Съдебното определение е окончателно и има силата на влязла в сила присъда.

Случаят е от 1 февруари 2025 година, когато Идриз все още не е бил пълнолетен. Според съдебното решение футболистът е действал умишлено и по хулигански подбуди, като е причинил на детето счупване на големия пищял на левия крак в областта на коляното. Получената травма е довела до трайно затруднение в движението на крайника.

Сред доказателствата по делото е имало и видеозаписи от инцидента. В съдебната зала Идриз е приел изцяло обвинението и е признал вината си.

„Разбирам обвинението. Признавам се за виновен“, заявил е той пред магистратите.

Вместо ефективно лишаване от свобода съдът е определил наказание от шест месеца пробация. По време на този период футболистът ще трябва да се явява за подпис пред пробационен служител два пъти седмично, както и да провежда периодични срещи с него.

Според публикацията законовата възможност за подобно наказание се прилага при наличие на изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. В съдебния протокол обаче не са посочени конкретните причини, довели до определянето му.

Идриз трябва да заплати и малко над 400 евро за направените експертизи по делото.

Одобреното споразумение не включва обезщетение за пострадалото дете. Семейството му ще бъде уведомено за възможността да потърси компенсация за претърпените болки и страдания чрез отделно гражданско дело.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Промяната

    4 0 Отговор
    "счупване на големия пищял на левия крак в областта на коляното. Получената травма е довела до трайно затруднение в движението на крайника." Какво затруднение, това е сериозна травма, умираш от болка, никакво движение! Мислете преди да пишете!

    16:50 03.11.2026

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