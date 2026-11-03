Испанската полиция разследва смъртта на футболиста Хесус де Мигел

Испанските власти започнаха разследване за евентуално причиняване на смърт по непредпазливост след трагичната кончина на 30-годишния футболист на Тенерифе Хесус де Мигел. Нападателят почина след тежък сблъсък по време на двубой от испанската втора дивизия, съобщава Асошиейтед прес.

От Националната полиция на Испания потвърдиха, че е образувано производство, в което ще участват и прокурори. Целта е да бъдат изяснени всички обстоятелства около фаталния инцидент.

Трагедията се разигра в понеделник, в добавеното време на срещата между Тенерифе и Андора. Де Мигел се опита да достигне дълго подаване в близост до централната зона на терена, но се сблъска с вратаря на гостите Хесус Овоно, който беше напуснал наказателното си поле.

При удара в областта на гърдите нападателят получил сърдечен арест. Въпреки оказаната му помощ по-късно той е починал, съобщиха от Тенерифе.

След сблъсъка футболистът останал на колене за няколко секунди, притискайки гърдите си, преди да се свлече по гръб на терена. Вратарят Овоно, който вече бил получил червен картон и се отправял към съблекалните, се върнал обратно, за да провери състоянието на пострадалия заедно с останалите играчи.

Хесус де Мигел е роден в Мадрид и започва професионалната си кариера през 2015 година във втория състав на Леганес. След това преминава през няколко испански клуба от по-долните дивизии, преди да се присъедини към Тенерифе през миналата година.

От клуба изразиха огромната си болка от загубата и отправиха съболезнования към семейството и близките на футболиста.

„Няма думи за утеха. Няма абсолютно нищо, което да облекчи това дълбоко чувство на скръб. Ние сме съпричастни към неговото съкрушено семейство, близките му и цялата общност на Тенерифе“, написаха от клуба.

Съпричастност към близките на Де Мигел изразиха и от Андора – клубът, собственост на бившата звезда на Барселона Жерар Пике. Съболезнования отправиха още редица испански отбори, Испанската футболна федерация и Ла Лига.

„Искаме да поднесем най-дълбоките си съболезнования на семейството на Хесус де Мигел, на всички негови колеги и приятели, както и на Тенерифе. Почивай в мир“, се казва в съобщението на Андора.

Трагичната новина предизвика реакции и извън Испания. Футболистите на Реал Мадрид почетоха паметта на починалия с минута мълчание по време на тренировка, а Еспаньол отложи представянето на новия си старши треньор.

Съболезнования в социалните мрежи публикуваха и английските грандове Манчестър Юнайтед и Ливърпул. В знак на почит Испанската футболна федерация отложи и два двубоя от турнира за Купата на краля, които трябваше да се проведат във вторник.

Междувременно разследването на испанските власти продължава, като предстои да бъдат установени всички факти и обстоятелства около инцидента, довел до смъртта на 30-годишния футболист.