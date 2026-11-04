Една от най-големите легенди на българския спорт – Евгения Раданова, празнува рожден ден днес, 4 ноември. Родената през 1977 година в София състезателка по шорттрек остави незаличима следа в историята на българския спорт със своите впечатляващи успехи на олимпийския, световния и европейския подиум.

Раданова е единствената българска спортистка с три олимпийски медала от зимни игри, като два от тях печели в рамките на едно издание – постижение, което остава без аналог сред българските участници на зимни олимпийски игри.

Големият ѝ олимпийски триумф идва през 2002 година в Солт Лейк Сити. Тогава българката завоюва сребърен медал на 500 метра и бронзово отличие на 1500 метра в шорттрека. Четири години по-късно, на Олимпийските игри в Торино, тя отново се качва на почетната стълбичка, печелейки сребро на 500 метра.

В богатата си спортна кариера Евгения Раданова достига и до световния връх. През 2000 година става световна шампионка на 500 метра, а през 2003 година печели титлата на 1000 метра. Българката е и бивша световна рекордьорка на 500 метра, като държи върховото постижение в периода 2001–2008 година.

Постиженията ѝ на европейската сцена са не по-малко впечатляващи. Раданова е седемкратна абсолютна европейска шампионка, а в колекцията ѝ има общо 47 медала от първенства на Стария континент, от които 37 златни.

Тя записва името си в историята и с още едно уникално постижение – става първият български спортист, участвал както на зимни, така и на летни олимпийски игри. Освен в шорттрека, Раданова представя България и в колоезденето на писта на Игрите в Атина през 2004 година.

Пътят към върха обаче не е лишен от тежки изпитания. В края на ноември 2001 година по време на тренировка Раданова и нейна съотборничка падат заедно на леда. При инцидента лицето на българката е дълбоко срязано на две места от кънките. Въпреки сериозната физическа и психологическа травма тя демонстрира изключителна воля, преодолява последствията и се завръща сред водещите състезателки в световния шорттрек.

Със своите олимпийски отличия, световни титли и десетки европейски медали Евгения Раданова остава символ на постоянство, сила на духа и спортно величие.

Честит рожден ден на една от най-ярките личности в историята на българския спорт!