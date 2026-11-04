Съотборник защити Овоно след смъртта на Де Мигел

Вратарят на Андора Хесус Овоно е „дълбоко засегнат“ след смъртта на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел, а неговият съотборник Лаутаро Шпац заяви, че 25-годишният футболист никога не би наранил умишлено човек.

„Тези, които го познават, знаят какъв човек е, колко страда в този момент и че никога не би наранил умишлено никого“, написа Шпац. Той допълни, че футболистите на Андора са „шокирани, съкрушени и дълбоко засегнати“ от случилото се. Инцидентът стана в двубоя между Тенерифе и Андора, който беше при резултат 2:2. Седем минути след началото на добавеното време Овоно излезе към центъра на терена, за да изчисти дълга топка. При движението му коляното на вратаря видимо се сблъска с Де Мигел.

Нападателят остана неподвижен на терена, докато медицинският екип му оказваше помощ. След това той беше откаран с линейка от стадион „Елиодоро Родригес Лопес“ в болница. Овоно получи червен картон, а мачът беше прекратен. Де Мигел почина след инцидента. Точната медицинска причина за смъртта не е публично оповестена, но според наличната информация футболистът е получил тежко увреждане и последвал медицински колапс.

Испанската полиция започна рутинно разследване за евентуално непредумишлено причиняване на смърт. По испанското законодателство всяка смърт, която не е настъпила по естествени причини, автоматично води до съдебно разследване. Самото започване на процедурата не означава, че срещу Овоно е повдигнато обвинение или че вината му е установена. Инцидентът е станал в хода на игрово действие, а разследването трябва да изясни обстоятелствата около сблъсъка.

Футболната федерация на Екваториална Гвинея изрази подкрепа за него и заяви, че той преминава през „ситуация на дълбока скръб и печал“. От Андора съобщиха, че ще предоставят психологическа подкрепа на всеки в клуба, който има нужда от нея.

„Във футбола могат да се случат нещастни инциденти, но никой не би могъл да си представи, че един от тях ще има толкова трагични последици“, написа Шпац.