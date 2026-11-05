Феноменалната Скайлар Скай донесе късмет на Манчестър Юнайтед със сутиена си

Известната фенка на Манчестър Юнайтед – Скайлар Скай, отново привлече вниманието върху себе си, след като се оказа истински талисман за „червените дяволи“ в Шампионската лига. Пищната брюнетка заяви пред феновете, че нейният „късметлийски сутиен“ е изиграл ключова роля за драматичната победа с 3:2 над италианския гранд Рома на „Олд Трафорд“.

Малко преди началото на срещата тя сподели в социалните мрежи:

„Днес съм с късметлийския си сутиен на „Олд Трафорд“, така че ако Юнайтед спечели, знаете на кого да благодарите.“

Любопитно е, че само преди дни – след тежкото поражение от Борнемут с 0:3 във Висшата лига, Скайлар публично се зарече да показва гърдите си всеки ден, докато мениджърът Майкъл Карик не бъде уволнен от поста.

След европейския успех обаче тя рязко промени позицията си. Сексбомбата обяви, че напълно сменя курса и вече ще публикува свои разголени снимки в подкрепа на английския специалист, докато той остава начело на отбора.