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Феноменалната Скайлар Скай донесе късмет на Манчестър Юнайтед със сутиена си

Феноменалната Скайлар Скай донесе късмет на Манчестър Юнайтед със сутиена си

5 Ноември, 2026 10:08 1 142 6

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  • шампионска лига-
  • майкъл карик-
  • футбол-
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Само преди дни тя се зарече да показва гърдите си всеки ден, докато мениджърът Майкъл Карик не бъде уволнен

Феноменалната Скайлар Скай донесе късмет на Манчестър Юнайтед със сутиена си - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известната фенка на Манчестър Юнайтед – Скайлар Скай, отново привлече вниманието върху себе си, след като се оказа истински талисман за „червените дяволи“ в Шампионската лига. Пищната брюнетка заяви пред феновете, че нейният „късметлийски сутиен“ е изиграл ключова роля за драматичната победа с 3:2 над италианския гранд Рома на „Олд Трафорд“.

Малко преди началото на срещата тя сподели в социалните мрежи:

„Днес съм с късметлийския си сутиен на „Олд Трафорд“, така че ако Юнайтед спечели, знаете на кого да благодарите.“

Любопитно е, че само преди дни – след тежкото поражение от Борнемут с 0:3 във Висшата лига, Скайлар публично се зарече да показва гърдите си всеки ден, докато мениджърът Майкъл Карик не бъде уволнен от поста.

След европейския успех обаче тя рязко промени позицията си. Сексбомбата обяви, че напълно сменя курса и вече ще публикува свои разголени снимки в подкрепа на английския специалист, докато той остава начело на отбора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    На кого ли носи късмет с това ВЪВ сутиена си🤔😀

    Коментиран от #4

    10:18 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зевс

    2 0 Отговор
    Хайде сега дайте и линк към профила и в "само вентилатори" като сте почнали с реклама на най-древната професия.

    10:32 05.11.2026

  • 4 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    На нея, хората й плащат за й гледат подобни снимки....

    Коментиран от #5

    10:32 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жорко

    2 0 Отговор
    Що за глупости?!?Хубаво момиче ,ама с такива късметлийски тъпотии показва колко си просДа,язък ти за хубостта!

    11:05 05.11.2026

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