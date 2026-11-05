Хамилтън: В Мерцедес съм преживявал много по-лошо

Люис Хамилтън заяви, че е преживявал много по-тежки моменти като съотборник в Мерцедес, отколкото настоящото напрежение с Шарл Льоклер във Ферари. Седемкратният световен шампион направи сравнението след Гран при на Мексико, в което двамата пилоти на италианския отбор загубиха ценна възможност за двойна победа.

„Имал съм много по-лоши моменти в Мерцедес“, каза Хамилтън. Той уточни, че не вижда съществени разлики в начина, по който двата отбора управляват отношенията между пилотите.

„В Мерцедес се справяха добре с това и мисля, че Фред Васьор прави всичко възможно. Фред дойде да поговори с мен преди състезанието и изглеждаше нервен. Той иска тези двама пилоти да се представят добре.“

Льоклер атакува Хамилтън за лидерството още на старта. Двамата излязоха извън пистата, а от ситуацията се възползва Макс Верстапен, който спечели състезанието. Хамилтън завърши втори, докато Льоклер получи петсекундно наказание за неправомерно извличане на предимство и остана четвърти в крайното класиране.

Британецът определи маневрата на съотборника си като ненужна. Според него Ферари е можел да стигне до двойна победа, което би било важно постижение за отбора и за хората, работили по последните подобрения на автомобила.

„Ако идвам отзад и поемам целия риск, а в крайна сметка загубим като отбор, тогава мисля, че ще трябва да дам обяснения, защото това засяга много хора. Но в обратния случай, когато аз съм начело, това просто беше ненужно.“

Хамилтън вече е преминавал през остри вътрешноотборни битки. В Макларън негов съотборник беше Фернандо Алонсо, а в Мерцедес се състезаваше срещу Нико Розберг. Съперничеството с германеца доведе до няколко напрегнати епизода, включително сблъсъци по време на състезания и битка за световната титла.

На този фон Хамилтън даде да се разбере, че случилото се в Мексико все още не сравнява напрежението, което е изпитвал в Мерцедес. Той обаче не посочи конкретно решение на Ферари след инцидента.

„Не знам какво точно ще се предприеме, защото досега всъщност нищо не е било направено. Така че, да, ще видим“, каза пилотът.