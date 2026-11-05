ЦСКА определи състава си за гостуването на Панатинайкос

ЦСКА ще бъде с десния бек Тамиму Уору в гостуването си на Панатинайкос от основната фаза на Лигата на конференциите. Той заема мястото на контузеното бразилско крило Лео Перейра.

В групата на „червените“ се завръща и Жоел Цварц, който е възстановен от контузия. Двубоят ще се играе на Олимпийския стадион в Атина, а началният час е 22:00 българско време. Срещата е част от третия кръг на основната фаза на турнира.

Групата на ЦСКА

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов.

Защитници: Дейвид Пастор, Тамиму Уору, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Андрей Йорданов, Теодор Иванов, Факундо Родригес.

Халфове: Алекс Тунчев, Анжело Мартино, Бруно Жордао, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов.

Нападатели: Каталин Иту, Мохамед Брахими, Васил Каймаканов, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.

ЦСКА влиза в двубоя след равенство 2:2 като гост на Нордселанд и загуба с 1:2 от Монако в първите си два мача от фазата. Панатинайкос започна участието си с победи над Борац и Кайрат Алмати.