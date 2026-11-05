Клоп върна Фюлкруг в Германия, повика и 17-годишен талант

Никлас Фюлкруг отново е част от националния отбор на Германия. Нападателят на Вердер Бремен попадна в избраниците на Юрген Клоп за предстоящите мачове от Лигата на нациите със Сърбия и Нидерландия. За първи път в мъжкия състав е повикан и 17-годишният полузащитник Ваел Моя от Борусия Мьонхенгладбах.

Фюлкруг се завръща в Бундестима след пауза, започнала след септември 2025 г. Според публикуваната от „Фокус“ информация 33-годишният нападател е отбелязал 12 гола в 10 мача след преминаването си във Вердер Бремен през август. Официалното съобщение на Германския футболен съюз представя различна статистика за сезона - девет гола в Бундеслигата и 24 мача за националния отбор.

„Беше удоволствие да взема това решение, а също така беше удоволствие и да му съобщя за него“, заяви Клоп за завръщането на нападателя.

Фюлкруг не беше включен в съставите за срещите през септември и октомври, като тогава възрастта му беше посочвана сред причините за решението. Формата му във Вердер обаче доведе до промяна в плановете на селекционера.

Ваел Моя е единственото ново име в състава от 24 футболисти. Играчът на Борусия Мьонхенгладбах вече е представлявал Германия при младежите до 21 години, но сега за първи път получава повиквателна за мъжкия тим.

Клоп обърна внимание на възрастта и представянето му в Бундеслигата.

„В момента в Бундеслигата няма много 17-годишни играчи - само по себе си това вече е забележително постижение. Освен това той се справя много добре“, коментира селекционерът.

Германският треньор избра значително по-компактен състав в сравнение с първите си мачове начело на отбора, когато повика общо 44 футболисти за септемврийските и октомврийските срещи.

Германия ще гостува на Сърбия на 13 ноември, а три дни по-късно ще приеме Нидерландия на Олимпийския стадион в Берлин. Двубоят със Сърбия ще се играе в Белград.

В състава не попаднаха Дениз Ундав и Ник Волтемаде. Сред отсъстващите са още Карим Адейеми и Давид Раум, а Джамал Мусиала и Серж Гнабри няма да играят заради контузии.