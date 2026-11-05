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Всички мачове от третия кръг на Лига на конференциите

Всички мачове от третия кръг на Лига на конференциите

5 Ноември, 2026 17:53 523 0

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  • маркус гиздол

„Червените“ са 23-и с една точка, а осем отбора започват кръга с пълен актив. Общо 18 мача са насрочени за 5 ноември

Всички мачове от третия кръг на Лига на конференциите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА гостува на лидера Панатинайкос в третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят на Олимпийския стадион в Атина започва в 22:00 часа българско време.

Панатинайкос е начело в класирането с 6 точки и голова разлика 7:2. Гръцкият отбор спечели първите си два мача – с 2:1 срещу Борац и с 5:1 при гостуването си на Кайрат Алмати.

ЦСКА е на 23-ото място с една точка и баланс 3:4. Българският тим загуби с 1:2 от Монако в София, а след това завърши 2:2 с Нордселанд в Дания. В Атина отборът на Маркус Гиздол ще търси първата си победа в основната фаза.

Първите девет срещи започват в 19:45 часа българско време:

  • Орхус – Брага
  • Аталанта – Кайрат Алмати
  • Мидтиланд – Аякс
  • Тун – Хартс
  • Цървена звезда – Интер Ескалдес
  • КуПС Куопио – Гент
  • Линкълн Ред Импс – Хайдук Сплит
  • Мьолби – Борац
  • Трабзонспор – Фрайбург

От 22:00 часа са останалите двубои:

  • Монако – Нордселанд
  • Копенхаген – Иберия Тбилиси
  • Лугано – Кауно Жалгирис
  • Твенте – Пафос
  • Хетафе – Брайтън
  • Синт Тройден – Бран
  • Панатинайкос – ЦСКА
  • Рига – Яблонец
  • Университатя Крайова – Егнатия


Панатинайкос е един от осемте отбора, които започват третия кръг с по две победи. Сред тях са още Лугано, Монако, Трабзонспор, Бран, Твенте, Хайдук и Синт Тройден. Тази група оглавява подреждането преди изиграването на мачовете от третия кръг. Програмата на третия кръг включва още сблъсъци между отбори от водещата част на таблицата. Монако приема Нордселанд, Хетафе е домакин на Брайтън, а Мидтиланд посреща Аякс. Трабзонспор ще играе срещу Фрайбург. Четвъртият кръг ще се проведе на 26 ноември. ЦСКА ще приеме Трабзонспор, докато Панатинайкос ще гостува на Нордселанд.


Гърция
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